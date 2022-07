Napoli – Attacco frontale a Spalletti: la polemica dell’agente è rovente

Clima rovente in casa Napoli con Luciano Spalletti al centro di una polemica. L’agente di un calciatore lo attacca direttamente: è rottura totale.

L’allenatore degli azzurri finisce nel mirino di un procuratore: le accuse sono molte dirette. Il club pensa a come gestire la situazione.

Il Napoli ha iniziato il ritiro per preparare la prossima stagione. Quella appena conclusa è stata positiva e si è chiusa con il terzo posto in classifica dopo un sogno scudetto cullato per diversi mesi. L’obiettivo è alzare l’asticella per essere ancor più competitivi in Italia e all’altezza delle aspettative in Champions League.

Per questo motivo, la dirigenza è al lavoro sul mercato per regalare nuovi rinforzi a Luciano Spalletti, confermato dopo l’ottimo lavoro dell’anno passato. Ad oggi sono ufficiali due innesti: Olivera e Kvaratskhelia. Tuttavia, ci saranno anche altri acquisti, anche se molto dipenderà dal numero delle operazioni in uscita. A tal proposito, il clima è molto teso fra un calciatore e l’allenatore: interviene anche l’agente con una polemica diretta.

Tensione alle stelle in casa Napoli: Spalletti al centro delle accuse

Il Napoli deve risolvere alcune questioni spinose prima di pensare agli eventuali acquisti. Gli azzurri, infatti, sono alle prese con quattro giocatori al centro di situazioni complicate.

In particolare, Mertens è attualmente svincolato dopo la fine del contratto, ma vorrebbe rimanere ed è disposto a ridurre le proprie pretese pur di firmare un nuovo accordo: le parti sono al lavoro per giungere ad un accordo.

In seguito, ci sono due giocatori in scadenza nel 2023 che ancora non hanno raggiunto un’intesa per i rispettivi prolungamenti: Fabian Ruiz e Koulibaly. Si tratta di due casi differenti, ma che preoccupano la società. Lo spagnolo è già alla ricerca di una nuova sistemazione, ma la dirigenza non ha ancora ricevuto proposte da nessun club. Per il difensore, invece, è stata formalizzata un’offerta da €6 milioni annui per cinque anni e un ruolo da dirigente in futuro (lo ha confermato Giuntoli): il Napoli spera di strappare un sì. Il senegalese, però, è nel mirino del Chelsea, che presto potrebbe contattare il club.

Infine, c’è Politano. L’agente del calciatore, qualche settimana fa, aveva dichiarato di essere alla ricerca di una nuova squadra poiché l’ex Sassuolo non sente più la fiducia dell’allenatore. Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione, ha dichiarato di non aver problemi con il calciatore.

Il procuratore di Politano ha voluto rispondere all’allenatore azzurro: “Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta. Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema, ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo”.

Giuffredi, agente dell’ex Inter, ha poi confermato che la pista Valencia non è da escludere a priori in virtù della stima di Gattuso nei confronti del giocatore. Tuttavia, il procuratore ha anche aggiunto di sperare che la situazione con il Napoli rientri: “Io lo spero. Il ragazzo ha bisogno di sentire fiducia. Io sono napoletano e propongo i miei giocatori sempre prima al Napoli, ho un ottimo rapporto col club”.

La situazione, dunque, andrà monitorata da vicino: su Politano, oltre al Valencia, potrebbero accendersi i fari di società di Serie A.