Juventus – Ecco la mossa dei bianconeri per Zaniolo: scambio che stravolge tutto

La Juventus ha messo gli occhi su Zaniolo da diverso tempo ormai. I bianconeri pensano ad uno scambio sorprendente per convincere la Roma.

La dirigenza bianconera è al lavoro per portare Zaniolo a Torino: la Juve è disposta ad offrire un giocatore come contropartita tecnica.

La Juventus è una delle squadre più attive sul mercato. I bianconeri vogliono tornare competitivi dopo due quarti posti consecutivi e, per questo motivo, stanno rinforzando la rosa di Allegri con colpi di alto livello. I primi ad essere sbarcati a Torino sono stati Di Maria e Pogba: entrambi sono arrivati a parametro zero dopo aver chiuso le rispettive avventure con PSG e Manchester United.

Ma i rinforzi non finiranno qui: l’intenzione è quella di mettere mano a tutti i reparti, tenendo anche in considerazione le possibili operazioni in uscita. In particolare, De Ligt è il big che potrebbe lasciare la squadra per trasferirsi al Chelsea o al Bayern Monaco.

Infine c’è il capitolo Zaniolo: il giocatore della Roma è il grande obiettivo e la dirigenza juventina sta studiando le possibili mosse per chiudere l’affare.

La Juve è disposta a tutto per Zaniolo: proposto un maxiscambio

Come anticipato, la Juve è una delle società più attive sul mercato. La dirigenza si sta impegnando per rinforzare la rosa e renderla competitiva in Italia ed in Europa. Dopo i colpi Di Maria e Pogba, il focus si è anche spostato sul capitolo cessioni.

De Ligt è il più richiesto: l’olandese piace a Chelsea e Bayern, con i tedeschi leggermente in vantaggio perché disposti ad avvicinarsi ai €100 milioni chiesti dai bianconeri (ma non a raggiungerli).

Se l’ex Ajax dovesse dire addio, la Juve avrebbe già individuato possibili sostituti: Kimpembe, Gabriel Magalhaes, Milenkovic ed il sogno Koulibaly, che però è difficile da realizzare.

C’è poi il capitolo Zaniolo: il giocatore della Roma è il grande sogno per l’attacco.

I giallorossi chiedono €50 milioni per lasciarlo partire, mentre la Juve punta ad abbassare la cifra inserendo una contropartita tecnica: Zakaria.

Si tratterebbe di uno scambio sorprendente, poiché lo svizzero è arrivato a Torino pochi mesi fa e, per di più, è stato proprio conteso con la Roma. I giallorossi, infatti, lo corteggiavano in vista di questa estate, poiché si sarebbe liberato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. A gennaio, però, la Juve ha deciso di anticipare la mossa acquistandolo subito.

Ora, però, potrebbe rientrare nell’operazione Zaniolo. Mourinho lo apprezza e lo avrebbe voluto con sé, ma è anche vero che qualcosa è cambiato rispetto a gennaio. La dirigenza romanista, infatti, ha ingaggiato Matic a parametro zero in quella zona del campo e a centrocampo l’obiettivo primario è Frattesi. Difficile dire dunque se lo scambio si possa concretizzare, ma è certo che la Juve porterà avanti la trattativa per Zaniolo.