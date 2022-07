Juventus, tifosi sempre più preoccupati: nuova pretendente inaspettata per De Ligt

Il nome di De Ligt è sempre più caldo per la Juventus: i tifosi temono una sua cessione. Intanto, una nuova pretendente si iscrive alla corsa.

Un top club europeo ha posizionato gli occhi su De Ligt ed è pronto ad offrire uno scambio. Oltre al Chelsea, dunque, c’è una nuova pretendente.

La Juventus è reduce da due quarti posti consecutivi e ha intenzione di tornare ad essere una squadra competitiva. I bianconeri vogliono rinforzare la squadra nel miglior modo possibile e, per questo, sta agendo in entrata dopo aver salutato Chiellini, Dybala, Bernardeschi e Morata.

La dirigenza, infatti, è attiva su più fronti ed intende fornire una rosa di alto livello ad Allegri nel minor tempo possibile: gli obiettivi di mercato sono chiari, ma alcune trattative vanno ancora finalizzate.

I tifosi, però, sono preoccupati per la possibile cessione di un big: De Ligt, infatti, ha attirato le attenzioni di due top club europei.

De Ligt al passo d’addio: una big d’Europa propone uno scambio

Come anticipato, la Juve è molto attiva per quanto riguarda il mercato in entrata. Questa sarà la settimana che segnerà gli arrivi di Pogba e Di Maria a Torino: entrambi arriveranno a parametro zero e sosterranno le visite prima di firmare i rispettivi contratti.

Il grande obiettivo, invece, è Zaniolo: la Roma vuole almeno €50 milioni, ma la trattativa potrebbe presto decollare.

Tuttavia, la dirigenza deve pensare anche alle cessioni. L’AD Maurizio Arrivabene non ha nascosto che De Ligt potrebbe lasciare la Juve per sua volontà. Ad ogni modo, il dirigente ha anche chiarito che tutte le parti in causa dovranno alzarsi dal tavolo delle trattative con quanto desiderato in mano. Di conseguenza, i bianconeri non lasceranno partire il difensore molto facilmente.

Il Chelsea è il club maggiormente interessato all’ex Ajax e ha proposto uno scambio con Timo Werner. I Blues torneranno all’assalto dell’olandese con una nuova offerta e, al momento, sono il club in vantaggio. Tuttavia, un altra big europea si è inserita nella corsa proponendo una contropartita tecnica: Benjamin Pavard.

Il difensore francese non sarebbe più indispensabile per Nagelsmann e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato proposto alla Juve. Si tratta di un profilo duttile in grado di giocare sia da centrale che da terzino, ma i bianconeri vorrebbero solo cash per lasciar partire De Ligt.

L’idea della dirigenza sarebbe quella di cedere l’olandese per una cifra molto vicina alla clausola rescissoria di €120 milioni. Tuttavia, per ora, nessun club si è spinto così in alto e verosimilmente la Juve potrebbe essere costretta ad abbassare le proprie richieste. Il Bayern, però, osserva con attenzione.