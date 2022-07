Cristiano Ronaldo romantico come non mai: il gesto fatto per Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez senza ombra di dubbio sono tra le coppie più chiacchierate al mondo, ma questa volta a lasciare senza parole è il gesto romantico messe in atto dal calciatore.

L’estate 2022 è veramente molto importante per la coppia formata da all’influencer spagnola è uno dei calciatori più forti al mondo, i due hanno accolto nella loro vita la piccola Bella Esmeralda, tenendo per sé il dolore di una grave perdita legata appunto a un figlio. Adesso, la Rodriguez e Ronaldo si trovano in vacanza sul loro yacht circondati dall’immenso amore dei loro figli, e non solo.

A lasciare senza parole è stato già stato messo in atto da Cristiano Ronaldo recentemente proprio diretto alla compagna Georgina, il quale lasciato senza parole l’influencer è anche il popolo del web.

Il romantico gesto di Cristiano Ronaldo per la bellissima Georgina

Nel corso delle ultime ore a tenere battono il mondo del web troviamo il bellissimo gesto realizzato da Cristiano Ronaldo per la compagna durante la loro vacanza su uno yacht in giro per il mondo. La coppia sta gioendo di questi giorni di totale relax, in compagnia dei figli così come gli stessi hanno avuto modo di raccontare anche attraverso la condivisione di vari post nelle loro pagine Instagram ufficiale.

In particolar modo, a tenere banco nel mondo del web troviamo il romantico gesto che Cristiano Ronaldo ha messo in atto per la compagna Georgina Rodriguez durante la colazione con vista mare.

Ronaldo l’ha fatto solo per lei…

Durante Le ore di navigazione pieno giorno Cristiano Ronaldo, in occasione della colazione in famiglia, ha deciso di lasciarsi andare ad un gesto super romantico diretto proprio Georgina Rodriguez.

Facciamo riferimento ad una dolce serenata che fa da sottofondo al video in questione, qui dove è possibile vedere Cristiano Ronaldo lasciarsi andare alle note della canzone cantando proprio per lei… la sua bellissima compagna di vita Georgina Rodriguez.