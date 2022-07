Juventus, altro addio dopo De Ligt: a breve l’ufficialità, i tifosi già scalpitano

La Juventus si prepara a dire addio a un altro giocatore dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco: ecco di chi si tratta.

Massimiliano Allegri vuole riportare immediatamente la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo dopo una stagione negativa sotto tutti i punti di vista.

Continua a non fermarsi il calciomercato della Juventus che è senza dubbio la squadra più attiva in questa sessione estiva. I bianconeri vogliono riscattare le ultime stagioni opache e ritornare subito a competere per traguardi importanti. Per questo motivo la dirigenza, in accordo con Massimiliano Allegri, ha deciso di operare un mercato importante sia in entrata che in uscita.

La Juventus ha infatti acquistato tre giocatori di alto livello in tutti i reparti. In attacco è arrivato un fuoriclasse come Di Maria che, svincolato dopo l’esperienza al PSG, ha deciso di accettare la proposta dei bianconeri. A centrocampo c’è stato il ritorno di Paul Pogba tanto acclamato dai tifosi, mentre in difesa l’acquisto ultimo di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è stato soffiato al fotofinish all’Inter con un’offerta complessiva di circa 50 milioni di euro.

A questi arrivi sono corrisposte anche diverse partenze. Hanno lasciato la Juventus Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, tutti e tre a parametro zero dopo le decisioni della società di non rinnovare il contratto. Ha detto addio anche Morata che è ritornato all’Atletico Madrid nonostante la volontà di Allegri di tenerlo. Pochi giorni fa ha salutato anche Matthijs De Ligt, passato al Bayern Monaco per 70 milioni più 10 di bonus.

La fine di un’avventura inimmaginabile: ecco cosa è successo

Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale dell’imminente addio per un altro giocatore presente nella rosa bianconera. Si tratta di un giocatore che dal suo arrivo in Italia ha calato vistosamente le sue prestazioni diventando una vera e propria zavorra per il club: Aaron Ramsey. Dopo il ritorno dal prestito ai Glasgow Rangers, il centrocampista gallese lascerà definitivamente la Juventus quest’estate.

I bianconeri avevano acquistato Ramsey nell’estate del 2019 dall’Arsenal a parametro zero: colpo acclamato dall’opinione pubblica per le grandi giocate fatte vedere dal gallese con la maglia dei Gunners. La sua esperienza prima con Sarri, poi con Pirlo e infine con Allegri è stata però decisamente negativa: per lui solamente 6 gol e 6 assist in 69 presenze, unite a tanti infortuni e innumerevoli insufficienze in pagella. Troppo poco per un calciatore con un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione e chiamato quindi a fare la differenza.

Le parti stanno trattando la risoluzione del contratto in scadenza nel 2023 e arriveranno a breve a una conclusione. Ramsey sarà così libero di scegliere una nuova avventura per la sua carriera che, a 31 anni, ha ancora qualcosa da dargli.