Lazio – addio Milinkovic: l’agente svela la trattativa, poi smentisce, scoppia il caso

In casa Lazio, oltre che al campionato e alla conquista della qualificazione in Europa League, si pensa anche al mercato. In particolare, al futuro di un giocatore simbolo come Milinkovic-Savic: il centrocampista che veste la maglia biancoceleste da sette stagioni. Il suo futuro nel club laziale è in bilico, in quanto potrebbe salutare a fine stagione. Tuttavia, il suo agente si è reso protagonista di alcune dichiarazioni e di una successiva smentita su quanto emerso: ecco il caso che l’ha visto coinvolto.

Lazio, la polemica vittoria contro lo Spezia regala tre punti preziosi

Nella 35esima giornata di Serie A la Lazio ha conquistato i tre punti in casa dello Spezia in un match rocambolesco. Il gol di Acerbi è arrivato al 90’ e ha scatenato un’ondata di polemiche: il gol del difensore era infatti da annullare in quanto irregolare per fuorigioco. Tuttavia, l’arbitro non ha richiesto l’intervento del Var e ha convalidato il tutto, sotto gli occhi increduli degli spettatori che ha rivisto le immagini tramite la moviola.

La squadra arbitrale resterà ferma fino alla fine del campionato per l’errore commesso. Sorride la Lazio, che si porta al quinto posto a puri punti con la Roma, che ha recriminato quanto accaduto tramite le parole al veleno di José Mourinho. Lo Spezia, al contrario, lamenta la sconfitta subita, la quale in termini di classifica continua a metterla in pericolo di retrocessione.

La frase dell’agente fa infuriare i tifosi, ma la verità è questa

La Lazio vuole archiviare le polemiche dell’ultima giornata di campionato e centrarsi sugli ultimi obiettivi stagionali. Tra questi vi è senza dubbio la pianificazione calciomercato, che vedrà movimenti importanti.

Tra i nomi che potrebbero abbandonare l’Olimpico vi è quello di Milinkovic-Savic. Il serbo potrebbe salutare i biancocelesti dopo sette stagioni ad un altissimo livello. A parlare del suo futuro ci avrebbe pensato il suo agente Mateja Kezman, il quale intervistato da Foot01 avrebbe affermato: “A Sergej non mancano le offerte per il mercato estivo. Al momento abbiamo a che fare con Manchester United e Paris Saint-Germain. Lui è concentrato sulla fine della stagione con la Lazio, ma Sergej vorrebbe andare al Manchester”.

Tuttavia, la smentita ufficiale del suo entourage non è tardata ad arrivare: nessuna dichiarazione sarebbe stata rilasciata, pertanto le parole riportate non sarebbero veritiere. Per ora, dunque, nulla si muove. Il centrocampista in scadenza nel 2024 partirà solamente se Lotito riceverà un’offerta adeguata al suo talento.