Wanda Nara e l’inaspettata verità sul flirt con Brozovic: il retroscena è piccantissimo

Non è la prima volta che un magazine di cronaca rosa fa riferimento alla vita matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma quanto successo in passato circa un presunto flirt che la modella avrebbe avuto con Brozovic è finito dritto in tribunale.

Una notizia sensazionale che fa luce sul percorso che Mauro Icardi ha realizzato con indosso la maglia dell’Inter, seguito poi da un addio che in un primo momento ha sempre lasciato senza parole i fan dell’attaccante e che è stato oggetto di numerosi gossip che hanno tenuto banco nelle pagine dei magazine di cronaca rosa.

In particolar modo in quegli anni a far discutere è stato un pezzo pubblicato sul King Corona Magazine, appartenente a Fabrizio Corona nel quale nel 2019 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. Articolo diventato oggetto di un contenzioso penale a seguito di una denuncia di diffamazione che la modella ha presentato a carico dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

La verità sul flirt con Marcelo Brozovic

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, torna a tenere banco nel mondo del web un vecchio articolo pubblicato dal magazine di proprietà di Fabrizio Corona qui dove si fa riferimento aduna presunto flirt che Wanda Nara avrebbe avuto con l’ex compagno di squadra di Mauro Icardi, Marcelo Brozovic.

Un momento molto delicato per la Nara, che come riportato da sportmediaset.mediaset.it, ha descritto nel seguente modo: “Nessuno poteva capire da dove avessero tirato fuori questa storia non vera – ha detto Nara – all’epoca già da 6 anni stavo con mio marito, non ho mai nemmeno avuto il numero di Brozovic, non era nemmeno una persona che frequentavamo come succede tra gli amici in una squadra e invece nell’articolo si parlava di messaggi tra me e lui“. Inoltre, qui era fatto riferimento a presunte pensioni flessioni due calciatori: “Icardi era il capitano della squadra -conclude la modella Nara – lui non è mai stato aggressivo con nessuno. Quella notizia fu ripresa su tante testate online, anche in Argentina, ha volato per tutto il mondo e io potevo dire solo che non era vera”.

La nuova udienza in tribunale

Durante la nuova udienza circa il contenzioso in questione con capo di accusa di diffamazione Fabrizio Corona, qui dove Wanda Nara ricordando quel delicato momento parlando al giudice Elisabetta Canevi ha fatto riferimento a sofferenze e patimenti che hanno gravemente approvato la sua famiglia, innescando così un processo di distacco tra Icardi, i tifosi dell’inter e infine i dirigenti.

Non a caso, Durante la deposizione realizzata insieme all’avvocato Daniele Buongiorno, Wanda Nara, ah escluso in alcun modo la sussistenza di una relazione avuta con Brozovic; una dichiarazione che ha fatto da scenario alla contro domanda del legale che ha assistito Fabrizio Corona che ha posta la seguente domanda: “Ma non è accaduto che gli hanno tolto la fascia di capitano per motivi tecnici legati al suo rendimento?”. La risposta di Wanda Nara in tal senso è stata assolutamente negativa: “No, penso di no”.

