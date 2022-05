Kat Mertens relax a bordo piscina: la moglie del calciatore è pronta per una stagione da urlo

Riflettori del web puntati su Kat Kerkhofs, nonché moglie di Dries Mertens attuale attaccante del Napoli. Il video che la donna da poco condiviso nella sua pagina Instagram ha fatto in men che non si dica il giro del web.

Non molto tempo fa la coppia era stata protagonista dell’attenzione dei media grazie alla pubblicazione relativa alla dolce attesa della moglie di Dries Mertens, da poco diventato papà del piccolo Ciro Romeo.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, però, troviamo la pubblicazione di un video che la moglie del giocatore a condividere la sua pagina Instagram e che men che non si dica ha conquistato l’attenzione dei media e dei tifosi del Napoli.

Kat Mertens relax a bordo piscina

La nuova vita di Kate Mertens ricomincia, quindi, dalla maternità arrivata con la nascita del piccolo Ciro Romeo, sempre al fianco del marito Dries stella del calcio ed entrambi super star sui social, seguito da un ingente numero di follower.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dall’incredibile successo che nel corso delle ultime ore ha riscosso un video che Kat Kerkhofs, il quale la mostra a bordo piscina già super pronta per la nuova stagione estiva, la prima che la social star e il marito vivranno in tre insieme al piccolo Ciro.

Il video bomba che fa il giro del web

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo un video condiviso dalla pagina Instagram Napoli Magazine, il quale ritrae in tutta la sua bellezza la giovane Kat Mertens.

La moglie di Dries Mertens, dunque, si mostra nel pieno della sua bellezza a bordo piscina durante una breve vacanza in totale relax che l’influencer è CEO di Quore Gym, si sta godendo nel cuore della Campania insieme al figlio ed all’amatissimo marito in attesa di poter vivere in pieno la nuova estate di scoperte con il piccolo Ciro in giro per il mondo e l’Italia.

