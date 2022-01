Lazio mercato in entrata: ecco il nome che piace a Sarri

Si muove il mercato della Lazio sia in uscita che in entrata. La dirigenza avrebbe trovato il difensore che Sarri cercava e anche un vice Immobile.

La Lazio ha trovato il rinforzo difensivo che cercava. Lotito ha trovato il difensore adatto per i biancocelesti, c’è un forte interessamento nei confronti di un giocatore del Hellas Verona.

Il difensore piace a Tudor, che vorrebbe trattenerlo a Verona, ma la possibilità di trasferirsi in una grande squadra potrebbe rappresentare una tentazione per una delle rivelazioni di questo campionato. La Lazio vuole intavolare una trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto, in un’operazione complessiva da 12 milioni di euro.

I motivi sono principalmente due: sarebbe necessario trovare un sostituto e Casale sa interpretare tutti i ruoli del reparto difensivo. I gialloblu, però, non vogliono vendere il classe ’98 in questa sessione di mercato ma solo sondare il terreno per vedere se ci fosse interessamento per Casale.

Per queste ragioni, la trattativa è molto complicata, ma, se i veronesi dovessero decidere di fare un passo verso le volontà dei laziali, lo scenario potrebbe cambiare notevolmente.

La dirigenza biancoceleste non è solo interessata a un difensore, infatti ha già puntato due possibili obiettivi in attacco sempre dal Verona.

Lazio cerca in casa Hellas

La dirigenza biancoceleste vuole regalare una punta, un vice Immobile, a Sarri. Due sono gli attaccanti individuati: Nikola Kalinic e Kevin Lasagna, entrambi in forza all’Hellas Verona. Entrambi i giocatori sono messi in panchina da Tudor che preferisce Simeone e Caprari. Chi dei due andrà alla Lazio non avrà un ruolo diverso da quello che occupano ora.

Intanto la squadra capitolina cerca di concentrarsi anche sul mercato in uscita. Stamattina venduto Vavro, difensore slovacco, al Copenaghen. Vavro torna al Copenaghen in prestito per sei mesi, con diritto senza obbligo di riscatto. Un altro giocatore pronto a salutare Formello è Muriqi, l’Hull City sembra interessato a fare un’offerta. Anche, a sorpresa, Patric potrebbe salutare per lui c’è un forte interessamento del Valencia che però potrebbe preferire prelevarlo a giugno a parametro zero.

La Lazio ha pronto anche un piano B nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’affare Kalinic. Tare infatti avrebbe sondato il terreno per il giovane attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, Pinamonti.