Stefano Bettarini dopo l’addio al calcio: rivelata la passione segreta dell’ex atleta

Stefano Bettarini, a oggi uno dei vip più chiacchierati nel panorama della cronaca rosa italiana, ha esordito diversi anni fa nel mondo del calcio italiano lasciando il segno con il suo talento. Dopo l’addio allo sport l’ex atleta ha trovato un’altra passione sulla quale riservare tutta la sua attenzione.

Sono trascorsi molti anni nel momento in cui Stefano Bettarini ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio italiano in qualità di difensore, una lunga carriera cominciata tra la fine degli anni 80 e l’inizio del 90 nelle squadre giovanili della Staggia Senese dell’Inter e che successivamente lo vedrà come una delle punte di diamante di numerose squadre della Serie A, con una presenza nella nazionale di calcio italiana nel 2004.

La carriera di Stefano Bettarini lo porterà a calcare il campo di calcio insieme a squadre come il Cagliari, la Fiorentina, il Bologna, la Sampdoria per concludere poi con il Parma.

Negli anni, come spiegato precedentemente, l’ex calciatore è stato spesso protagonista di varie news pubblicate da numerosi magazine italiano a seguito di varie dinamiche che riguardano la sua vita sentimentale. Oggi, però, a catturare l’attenzione del web troviamo la rivelazione di una passione segreta che da tempo coltiva Stefano Bettarini lontano dalle telecamere.

La vita di Stefano Bettarini dopo l’addio al calcio

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere Stefano Bettarini sotto molteplici punti di vista, complice racconto che l’ex calciatore adesso personaggio televisivo fa di sé stesso sui social, e grazie alle partecipazioni a reality show come L’Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip.

L’ex atleta, inoltre, è stato protagonista del gossip grazie al matrimonio con Simona Ventura, mamma dei due suoi figli Nicolò e Giacomo, mentre adesso, da alcuni anni a questa parte, troviamo Bettarini nuovamente felice al fianco della compagna Nicoletta Larini.

La passione lontano dalle telecamere

Nonostante una vita vissuta costantemente sotto la luce attenta dei riflettori, sono numerose le cose che i fan non conoscono ancora di Stefano Bettarini.

L’ex marito di Simona Ventura, dopo l’addio definitivo alla Serie A e quindi al mondo del calcio, ha deciso di concentrare tutta la sua attenzione su un’altra passione che coltiva lontano dalle telecamere.

Stefano Bettarini, da tempo ormai, nutre una grande passione per le due moto tanto da scendere in pista ogni volta che può a cavallo della sua moto, anche se negli anni non ha mai parlato nel dettaglio parlare di questa cosa che a quanto pare rappresenta l’aspetto intimo della sua vita privata.