Azpilicueta lascia il Chelsea: un club di Serie A si fionda sullo spagnolo!

César Azpilicueta non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea. Un club di Serie A piomba così sullo spagnolo per assicurarsi il suo cartellino: ecco di chi si tratta e il retroscena clamoroso.

Il contratto del difensore e capitano dei Blues è in scadenza a giugno, ma le parti non sembrano intenzionate a continuare insieme.

Azpilicueta è arrivato a Stamford Bridge nel lontano 2012. Il Chelsea lo acquistò dal Marsiglia per 7 milioni di euro: da allora lo spagnolo cresciuto nelle giovanili dell’Osasuna è stato uno dei protagonisti assoluti della difesa dei Blues.

Il terzino spagnolo ha nel suo palmarès due Premier League, una Champions League, due Europa League, una Supercoppa Europea, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega inglese e due Coppe di Lega francese. Una carriera ricca di titoli e di riconoscimenti, tuttavia, il giocatore pensa che la sua avventura di dieci anni al Chelsea possa essere giunta al capolinea e vorrebbe trovare nuove sfide al di fuori della Premier League. Ecco quale scenario si apre per lui.

LEGGI ANCHE –> Inter, un difensore pronto a lasciare la squadra: cambia il mercato

Colpo di scena, un club di Serie A fortemente interessato

Nel mercato, com’è noto, può accadere di tutto, specialmente quando campioni di questo calibro sono in scadenza di contratto e possono scegliere liberamente in quale nuova squadra approdare.

Vi è anche una squadra di Serie A tra quelle seriamente interessate all’acquisto a parametro zero di Azpilicueta. La squadra in questione è allenata da un allenatore che in passato ha già avuto in squadra il terzino destro e al quale farebbe piacere ritrovarlo.

Il club in questione è la Roma e l’allenatore che ha già allenato Azpilicueta è ovviamente José Mourinho. Il tecnico portoghese sedette sulla panchina dei Blues dal 2013 al 2015, i primi anni dell’approdo in Premier League del giocatore spagnolo. Entrambi hanno un buon ricordo di quella tappa e potrebbero presto ritrovarsi nel club della capitale.

Mourinho ha chiaramente richiesto alla dirigenza giallorossa dei rinforzi d’esperienza, che possano sopperire alla mancanza di una personalità definita, che solo un giocatore navigato può dare alla squadra.

LEGGI ANCHE –> La Roma è sempre più portoghese: ecco il prossimo acquisto per Mourinho

L’allenatore portoghese ha dichiarato di voler restare a lungo sulla panchina giallorossa e che nei prossimi anni non si accontenterà di una mentalità da 6°/7° posto in campionato: per poter centrare gli obiettivi stagionali c’è bisogno di leadership e carattere. Per questa ragione, il terzino destro del Chelsea sarebbe perfetto per la Roma. I tifosi giallorossi possono già sognare la coppia di terzini Spinazzola–Azpilicueta.