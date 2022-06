Lazio-Napoli, asse di mercato rovente: tre top player sul tavolo

Si scalda l’asse di mercato fra la Lazio ed il Napoli: i due club sono in contatto per una maxi operazione che può coinvolgere tre giocatori.

Biancocelesti ed azzurro sono coinvolti in una grande operazione di mercato che potrebbe coinvolgere fino a tre giocatori. Lazio e Napoli sono al lavoro.

Napoli e Lazio sono reduci da una stagione positiva. Entrambe le squadre hanno centrato i rispettivi obiettivi stagionali: qualificazione in Champions League per gli azzurri ed in Europa League per i biancocelesti.

I due club vogliono dare seguito ai progetti e si affideranno ai due allenatori: entrambi godono della fiducia della società e, in particolare, Sarri ha anche firmato il rinnovo di contratto. Il calciomercato sarà fondamentale per rinforzare le rose e per renderle ulteriormente competitive per poter affrontare al meglio le competizioni europee.

Le vie del mercato, però, potrebbero incrociarsi per Napoli e Lazio: una maxi operazione potrebbe coinvolgere addirittura tre giocatori.

Lazio e Napoli al lavoro: maxi operazione possibile

L’obiettivo di Lazio e Napoli è quello di rinforzare ulteriormente le rispettive rose. I biancocelesti sperano di compiere un ulteriore step per ambire al quarto posto in classifica, mentre gli azzurri vogliono inseguire nuovamente il sogno chiamato scudetto.

Sono due traguardi complicati e che richiedono un intervento massiccio sul mercato.

La Lazio, però, ha bisogno di cedere prima di acquistare e, per questo, non è da escludere una partenza eccellente al fine di finanziare le mosse in entrata. Il nome principale è quello di Milinkovic-Savic, che però Lotito vorrebbe trattenere salvo offerte irrinunciabili dall’estero.

Discorso diverso per il Napoli, che prima deve valutare alcune situazioni contrattuali complicate per poi pianificare il futuro.

Nelle ultime ore, però, i due club sarebbero in contatto per valutare un’opportunità che accontenterebbe entrambe le parti: uno scambio.

Sarri vorrebbe un suo pupillo alla Lazio e sarebbe disposto a sacrificare un big, che percorrerebbe la strada inversa.

Il nome su cui si basa tutto è quello di Piotr Zielinski.

Il trequartista polacco è un pallino di Sarri, che lo vorrebbe con sé in biancoceleste. A fargli posto sarebbe Luis Alberto, ritenuto sacrificabile rispetto a Milinkovic-Savic: lo spagnolo potrebbe andare al Napoli nell’ambito di uno scambio, ma potrebbe anche prendere una strada diversa con il Siviglia che lo corteggia da anni.

La Lazio, intanto, studia anche altre soluzioni per il centrocampo: Vecino, Ilic e Marcos Antonio sono tutti obiettivi. Il primo si è liberato a parametro zero dall’Inter, mentre per gli altri andrebbe intavolata una trattativa con Verona e Shakhtar (che per il brasiliano ha già dato il via libera).

Tutto ruota intorno al futuro di Luis Alberto: solo col suo addio si deciderà che strategia adottare. Tuttavia, Sarri avrebbe chiesto un altro giocatore del Napoli: Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto e non ha ancora trovato un accordo con gli azzurri, nonostante l’intesa sembrasse molto vicina poche settimane fa. Se dovesse arrivare la definitiva fumata nera, allora la Lazio ci penserebbe concretamente per regalare un vice-Immobile all’allenatore.