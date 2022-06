Inter – Accelerata decisiva: l’erede di Perisic è ad un passo

L’Inter vuole chiudere subito la trattativa per portare a Milano l’erede di Perisic. I nerazzurri sono vicini alla fumata bianca.

La società nerazzurra è al lavoro sul mercato. La dirigenza ha la necessità di sostituire Perisic: una trattativa è sempre più vicina alla chiusura.

L’Inter deve fare i conti con una situazione che, fino a qualche settimana fa, era imprevista. L’addio di Perisic ha infatti colto di sorpresa la società, che ora dovrà acquistare un nuovo esterno in grado di sostituirlo.

Il croato ha scelto di coronare il sogno di vivere un’esperienza in Premier League: la chiamata di Antonio Conte non ha lasciato dubbi all’ex 14 nerazzurro, che ha accettato la proposto del Tottenham rifiutando l’ultima offerta dei nerazzurri.

Ora gli uomini mercato dell’Inter sono al lavoro, ma hanno già individuato il profilo adatto per la corsia esterna di Inzaghi: la trattativa è sempre più vicina alla chiusura.

Operazione avanzata: l’Inter trova il suo nuovo esterno

L’addio di Perisic ha colto tutti di sorpresa, soprattutto Inzaghi, che sperava di averlo ancora a disposizione per la prossima stagione. I due si sono sentiti per telefono, poiché il croato ha voluto comunicare la propria decisione in prima persona all’allenatore.

L’AD Marotta ha confermato che Gosens sarà il nuovo titolare della fascia mancina titolare: il tedesco è arrivato a gennaio, ma non ha avuto chance di imporsi a causa di alcuni problemi fisici. L’ex Atalanta ha comunque messo a segno un gol importante nel 3-0 del derby di Coppa Italia.

Ad oggi, dunque, Inzaghi ha a disposizione Gosens, Dumfries e Darmian, considerando che Dimarco è ormai un terzo di difesa a tutti gli effetti. Sarà necessario completare il reparto con un acquisto: l’idea è quella di affidarsi un giovane da far crescere alle spalle dei più esperti.

Il nome che ha scalato tutte le preferenze è quello di Raoul Bellanova, esterno di proprietà del Cagliari.

I sardi hanno riscattato il giocatore dal Bordeaux, ma sanno che lascerà la squadra in estate. Bellanova, infatti, è stato uno dei pochi giocatori che hanno disputato una buona stagione con la maglia del Cagliari, attirando così le attenzioni di alcuni top club.

L’Inter avrebbe bruciato la concorrenza e sarebbe pronta a mettere le mani sul prodotto del vivaio milanista. I nerazzurri, oltre a lui, erano interessati anche a Cambiaso ed Udogie: entrambi piaccio anche alla Juve.

La scelta sarebbe però ricaduta su Bellanova, che ricoprirebbe il ruolo di vice-Dumfries con Darmian che diventerebbe così la prima alternativa di Gosens.