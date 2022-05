Lazio – Sarri sarà accontentato sul mercato: Immobile non sarà più solo

La Lazio vuole accontentare Maurizio Sarri: i biancocelesti sono vicini all’accordo per un attaccante in grado di far riposare Immobile.

La dirigenza laziale è pronta a fare un regalo a Maurizio Sarri: l’allenatore vorrebbe una punta di scorta che possa far rifiatare Immobile.

Come noto, la Lazio ha avuto un problema in attacco nell’arco dell’intera stagione. Oltre ad Immobile, infatti, non è presente in rosa nessuna punta centrale. Nella prima parte di stagione c’era Muriqi, che ha ereditato il ruolo di centravanti di scorta da Caicedo, non portando però in campo gli stessi risultati. A gennaio, però, il “Pirata” è stato ceduto in prestito al Maiorca e non è stato sostituito.

Questa mancanza è emersa nuovamente durante l’ultimo turno di campionato, con Cabral adattato a falso 9 contro la Juve: in altre circostanze, anche Pedro ha ricoperto questo ruolo senza risultati positivi.

Ciononostante, Sarri è riuscito a centrare l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Europa League. Ora l’allenatore vorrebbe essere accontentato sul mercato: la dirigenza è già al lavoro.

Finita la ricerca: ecco il nuovo attaccante per Sarri

Non è stato un anno semplicissimo per Sarri, che è comunque riuscito a centrare la qualificazione all’Europa League. A gennaio, però, si è parlato di insoddisfazione causata da un mercato non congeniale alle sue idee di calcio: la mancanza di un 9 di scorta si è fatta sentire.

La scelta di prestare Muriqi senza sostituirlo ha costretto Immobile agli straordinari: il capitano biancoceleste ha comunque fornito prestazioni convincenti ed ha segnato con regolarità, ma alle sue spalle non aveva un sostituto naturale.

Durante la gestione precedente di Simone Inzaghi, invece, il numero 17 poteva sempre contare su Felipe Caicedo, che spesso subentrava a risultato acquisito o in caso di rimonta da compiere.

Ora Sarri vorrebbe una nuova punta: la dirigenza avrebbe accolto la richiesta. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe in via di definizione un accordo per un rincalzo di lusso: Francesco Caputo.

La Lazio avrebbe già raggiunto un accordo con la Sampdoria per l’acquisto dell’ex Sassuolo: €1.5 milioni per il cartellino e altrettanti al giocatore come ingaggio.

Si tratterebbe di un’operazione di vitale importanza per i biancocelesti, che potrebbero contare su un bomber di scorta in grado di far rifiatare Immobile.

Inoltre, con tre competizioni da affrontare, Sarri avrà bisogno di un turnover all’altezza dei titolari. Inoltre, la presenza in campo di Immobile non escluderebbe quella di Caputo: i due, soprattutto a partita in corso, potrebbero tranquillamente coesistere.

L’accelerata decisiva potrebbe avvenire in tempi rapidi: la Lazio è pronta a fare un regalo al proprio allenatore.