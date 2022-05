‘Galleggia’ Wanda Nara tira fuori i glutei: manda in tilt tutti quanti | Che monella

Wanda Nara ha mandato in tilt tutti i suoi fan pubblicando una foto durante i suoi allenamenti. Ecco il post in questione.

Tra le Wags (mogli e fidanzate degli sportivi) più famose c’è senza ombra di dubbio Wanda Nara, che si può considerare una delle più amate da parte dei tifosi di calcio.

La donna argentina, ha spesso fatto discutere per via della sua relazione con Mauro Icardi, che ha passato un periodo non del tutto felice per via del presunto tradimento del calciatore nei confronti della Nara.

Wanda Nara mostra il lato B in foto

Per il bene dei suoi figli e per l’amore provato nei confronti di suo marito, Wanda ha perdonato, dopo una bella sfuriata, Icardi e i due sembrano essere tornati più innamorati che mai.

La bella signora Icardi, prima di convolare a nozze con l’attuale marito era stata impegnata con Maxi Lopez ed è grazie a lui che ha conosciuto Mauro in quanto i due erano compagni di squadra.

La donna ha ammesso di essere famosa per via delle sue storie d’amore ma che sarebbe diventata nota anche con le proprie forze. Infatti, Wanda Nara oltre ad essere la sorella della conduttrice argentina Zaira Nara, ha preso parte a molte trasmissioni televisive.

Inizialmente ha cominciato partecipando ad alcuni spettacoli argentini esordendo nella rivista Humor en custodia per poi partecipare nel programma King Corona al fianco del comico Jorge Corona nella stagione teatrale 2006-2007 ma dopo qualche mese abbandona il progetto accusando il comico e sua moglie di abusi nei suoi confronti.

Successivamente prende parte alla versione argentina del programmi Notti sul ghiaccio, partecipando anche a El Musical de tus suenos fino a diventare concorrente della versione argentina di Ballando con le stelle.

Il post in tenuta sportiva

Una volta arrivata a Milano, Wanda Nara comincia a fare la sua presenza in programmi televisivi sportivi sostituendo Melissa Satta nella conduzione di Tiki Taka e diventando opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip al fianco del cantante Pupo.

Sui social è molto attiva e spesso pubblica foto e video riguardanti i suoi allenamenti mettendo in mostra i risultati con la sua forma fisica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

In una di questi post si è fatta fotografare con addosso un top e un pantalone da corsa attillato che mette in risalto il suo lato B facendo infiammare il web e scatenando i commenti dei suoi fan ricevendo i complimenti anche da Cristina Morales moglie del calciatore cileno Gary Medel attualmente nella squadra del Bologna.