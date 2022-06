Le dichiarazioni di Mertens tornano a infuocare i tifosi azzurri: nessun lieto fine

Terremoto in casa Napoli: Dries Mertens, idolo dei tifosi azzurri, ha pronunciato parole molto pesanti. La tifoseria insorge sui social.

L’attaccante belga ha stupito tutto con dichiarazioni al veleno: si sta scatenando un vero e proprio terremoto in casa Napoli.

Il Napoli sta lavorando per la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Gli azzurri sono reduci da una stagione positiva chiusa con il terzo posto in campionato ed un sogno scudetto svanito a poche giornate dalla fine. L’obiettivo per l’estate è quello di alzare l’asticella regalando a Spalletti rinforzi che possano rendere ancora più competitiva la rosa in Italia, ma anche in Champions League.

Tuttavia, molto dipenderà dalle operazioni in uscita e, in tal senso, ci sono diversi nodi da sciogliere nei prossimi giorni. Tra questi, spicca sicuramente quello legato a Dries Mertens: il belga ha un contratto in scadenza e manda segnali espliciti dal ritiro della Nazionale. Le sue parole hanno scatenato la reazione furiosa della tifoseria sui social.

Mertens attacca, il Napoli osserva silente: tifosi spiazzati

Come anticipato, il Napoli ha l’intenzione di costruire una squadra altamente competitiva. La dirigenza ha già chiuso due colpi in entrata: Olivera e Kvaratskhelia, che prenderanno il posto a livello numerico di Ghoulam ed Insigne. Ovviamente, ci saranno anche altri colpi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, con Bernardeschi e Deulofeu nomi caldissimi.

Tuttavia, molto dipenderà dal futuro di alcuni giocatori in bilico. Tra questi c’è anche Dries Mertens, che ha un contratto in scadenza a fine giugno e che per ora non ha trovato l’accordo per il prolungamento.

Si tratta di uno scenario imprevisto, poiché la firma pareva essere una formalità a fine campionato, soprattutto dopo le parole del presidente De Laurentiis del mese scorso.

Ad oggi, invece, fra le parti regna il gelo: conseguentemente, la separazione sta diventando una possibilità sempre più concreta.

Il giocatore stesso si è esposto pubblicamente sulla vicenda dal ritiro del Belgio.

L’attaccante non ha deluso la propria delusione per questa situazione: “Voglio fare la scelta giusta, voglio trovare un bel club. Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento, non ho ancora sentito nessuno. Spero di farvi sapere nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”. I tifosi azzurri, che provano un fortissimo affetto per Mertens, si sono schierati sui social difendendolo e attaccando le scelte societarie.

Salvo sorprese, l’attaccante lascerà la squadra per vivere una nuova avventura. Ad oggi, sarebbero forti gli interessi di Lazio (dove ritroverebbe Sarri) e Roma, ma non è da escludere la possibilità di un trasferimento all’estero. Il belga vorrebbe giocare ancora in Champions, ma la sua decisione si baserà molto sulla bontà del progetto che gli verrà proposto.