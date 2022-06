Incontro Allegri-PSG, a distanza di giorni la verità che nessuno poteva immaginare

Ha fatto molto discutere l’incontro avvenuto a Montecarlo tra Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, e il nuovo ds del PSG Luis Campos: ecco qual è la verità che ha diviso completamente i tifosi bianconeri.

La notizia ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per tutti i tifosi bianconeri che avevano già immaginato un addio del tecnico toscano dopo appena un anno dal suo ritorno sulla panchina della Juventus. In realtà la verità è un’altra e nessuno poteva immaginarsela: ecco il retroscena.

Il calciomercato estivo è entrato più che mai nel vivo e la Juventus è senza ombra di dubbio una delle squadre più attive della Serie A. Dopo la deludente stagione appena terminata, conclusa al quarto posto e con zero titoli conquistati, i bianconeri vogliono tornare ai vertici. L’idea è quella di regalare a Massimiliano Allegri una squadra più competitiva di quella attuale, in modo da esaltare le caratteristiche dell’allenatore toscano.

Dopo aver preso Vlahovic a gennaio per la cifra monstre di 80 milioni di euro, la Juventus ha deciso di fare a meno di un giocatore che in questi anni ha rappresentato uno dei simboli della squadra: Paulo Dybala. L’argentino è promesso sposo ai rivali dell’Inter che approfitteranno dell’addio a parametro zero per rinforzarsi in attacco. Oltre alla Joya lasceranno sicuramente Torino anche Chiellini (pronto a iniziare un’avventura in MLS), Bernardeschi e Morata.

Da valutare ci sono altre situazioni delicate come quelle di De Ligt, Arthur e Kean che potrebbero decidere cambiare aria in questa sessione di calciomercato. In entrata invece la Juventus ha praticamente chiuso per il ritorno di Paul Pogba, pronto a riprendersi sulle spalle un centrocampo che ha faticato e non poco negli ultimi anni.

Allegri non soddisfatto, cosa si nasconde dietro l’incontro con Campos?

Da quello che filtra dalla Continassa però Massimiliano Allegri non sarebbe contento della gestione del calciomercato della Juventus. L’allenatore bianconero si aspettava più velocità nelle trattative per provare ad avere una squadra più al completo possibile per l’inizio del ritiro estivo previsto per il 4 luglio. Ciò con tutta probabilità non succederà e per questo l’immagine che ha ritratto Allegri e il direttore sportivo del PSG insieme in un hotel di Montecarlo ha scatenato il panico tra i tifosi juventini.

La verità è però che dietro quell’incontro non ci sarebbe nessun motivo di questo tipo. Infatti Allegri e Campos sono da tempo buoni amici e capita spesso che i due si incontrino nel Principato. Fu proprio il dirigente portoghese infatti, consigliere di Florentino Perez, a proporre al presidente del Real Madrid di ingaggiare l’attuale allenatore della Juventus al termine della scorsa stagione. Allegri poi preferì rifiutare e tornare ad allenare i bianconeri, con cui ha un contratto da oltre 7 milioni di euro a stagione fino al 2025.

Insomma, per la gioia (o disperazione, dipende dai punti di vista) dei tifosi juventini, non c’è nessuna trattativa tra Allegri e il PSG per la prossima stagione. L’allenatore livornese resterà sulla panchina della Juventus con l’obiettivo di riportarla dove merita di essere sia in Italia che in Europa.