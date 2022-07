Marotta rilascia una dichiarazione shock: il rifiuto è pesantissimo

Pesantissime dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta che in conferenza stampa ha parlato senza mezze misure scatenando l’ira dei tifosi.

I nerazzurri dopo aver ceduto lo scettro di campioni d’Italia al Milan vogliono tornare in cima.

Per questo Marotta e Ausilio lavorano costantemente per consegnare a Simone Inzaghi una rosa di alto livello.

L’Inter parte col botto, ufficializzati i primi colpi

Dopo aver mancato per un soffio il secondo titolo consecutivo, l’Inter ha voglia di rivalsa. Questa si è subito manifestata nel mercato dei nerazzurri dove i due uomini mercato della Beneamata hanno già messo a segno diversi colpi per il tecnico Inzaghi. Il primo in ordine di tempo è stato André Onana, portiere camerunese svincolatosi dall’Ajax. A parametro zero è arrivato anche l’armeno Henrikh Mkhitaryan che non ha rinnovato il suo contratto con la Roma e ha scelto di rimanere in Serie A passando all’Inter. A centrocampo è arrivato anche il giovane Kristjan Asllani dall’Empoli in prestito con obbligo di riscatto. Stessa formula utilizzata per acquistare dal Cagliari l’esterno classe 2000 Raoul Bellanova, cresciuto nelle giovanili del Milan. Il colpo che, però, più di tutti ha scioccato il mercato e lasciato sbigottiti i tifosi è il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Ad un anno dall’addio, che aveva fruttato alle casse dell’Inter ben 115 milioni, il belga è tornato a San Siro in prestito oneroso.

Marotta parla del rifiuto: le sue parole spiazzano tutti

Per i tanti acquisti già formalizzati dall’Inter ce n’è uno che pare possa definitivamente sfumare. Uno dei sogni di mercato dei nerazzurri, infatti, sembra essersi allontanato quasi definitivamente. Si tratta di Paulo Dybala che, dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus, è libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Quando sembrava fatta con i nerazzurri la trattativa è entrata in stallo e le dichiarazioni rilasciate dall’ad Beppe Marotta in conferenza stampa sembrano non lasciare spazio a possibilità. Ecco le parole del dirigente dell’Inter: “Ci tengo a dire qualcosa su Dybala: fa parte di una lunga serie di giocatori svincolati, a dimostrazione di un calcio che si sta trasformando e in cui bisogna agire anche a livello giovanile. Dybala rappresenta e rappresentava un’opportunità, ma siamo a posto nel reparto offensivo e abbiamo rispetto di tutti i calciatori in rosa: starà all’allenatore gestirli. Rimane il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto“.

Dybala si allontana, dunque, dall’Inter e adesso un assalto delle contendenti potrebbe far sfumare definitivamente il sogno dei tifosi interisti.