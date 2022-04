Massimiliano Allegri ‘no’ secco al matrimonio: “Figuriamoci se vengo”

By

Massimiliano Allegri non gradisci in alcun modo il vincolo del matrimonio? La risposta a questa domanda potrebbe essere positiva soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Juventus in diretta televisiva.

Della vita privata di Massimiliano Allegri si conosce ben poco, ma giusto quanto basta per capire che l’allenatore sia uno spirito libero e che, come tale, predilige vivere le relazioni in amore a quanto pare senza un vincolo derivante da un’istituzione come quella del matrimonio.

Non a casa, recentemente, a far discutere sono state delle dichiarazioni rilasciate proprio da Allegri durante una diretta televisiva per un canale della rete Dazn, lasciando gli opinionisti senza parole e anche i tifosi della Juve.

Il ‘no’ secco di Massimiliano Allegri al matrimonio

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere Massimiliano Allegri spesso protagonista dell’attenzione dei media grazie alla relazione avviata con Ambra Angiolini, finita nel peggiore dei modi diversi mesi fa a seguito di un presunto (mai realmente confermato) tradimento messo in atto dell’allenatore della Juventus.

Da tempo anche per la coppia si parlava della possibilità di un imminente matrimonio, mentre altri rumos facevano riferimento alla possibilità che le nozze tra l’allenatore e l’attrice potessero anche essere state celebrate segretamente… ma a quanto pare Allegri avrebbe dei piani ben diversi per il suo futuro, il quale però non comprenderebbe un matrimonio bis.

“Non mi sono presentato al mio matrimonio…”

A tenere banco nel mondo del web troviamo un ironico avvenimento che si è verificato durante la messa in onda del programma condotto da Pierluigi Pardo dal nome Supertele – Leggero come un pallone. Prima di concludere il collegamento e salutare così Massimiliano Allegri, uno degli opinionisti ha invitato l’allenatore della Juventus al proprio matrimonio previsto per il prossimo weekend.

Allegri, che nel 1992 annullo le nozze con l’ex moglie Erika, sposata poi due anni dopo, durante l’intervista in questione ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Non sono andato al mio, figurati se vengo al tuo”.