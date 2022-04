Totti, finisce a rissa la finale di calcio ad 8: “Tutto davanti a 100 bambini”

Tensione in campo per Francesco Totti durante una partita di calcio ad 8 tra la Roma e la Lazio, qui dove il calciatore ha perso le staffe animando una rissa con uno dei calciatori della squadra avversaria.

La passione per il calcio ha spinto Francesco Totti a indossare nuovamente la maglia della Roma in un settore diverso da quello che l’ha visto primeggiare per anni in serie A, facciamo riferimento alle competizioni di caccia ad 8 mettendosi in gioco anche durante la Supercoppa.

L’esito nella partita non è stato quello sperato dai tifosi che hanno continuato a seguire Totti anche in questa nuova esperienza sportiva, dato che il match in questione si è concluso con la vittoria della Lazio 4 a 2.

Rissa in campo per Francesco Totti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo del web torniamo al racconto di un clamoroso retroscena relativo alla partita della Supercoppa disputata tra la Lazio e la Roma. A far discutere i media e i social e stato il racconto di una rissa avvenuta tra alcuni membri delle due squadre e Francesco Totti.

In particolar modo sembrerebbe che l’ex capitano della Roma abbia avuto un acceso confronto con uno dei giovani calciatori della squadra della Lazio, da nome Tomas Amico ovvero colui che ha messo a segno tre gol su quattro, favorendo quest’ultimo con un passaggio su punizione.

Le dure parole di Daniele Chilelli

A raccontare tutto nel dettaglio dopo la partita, soffermandosi particolarmente sulla reazione avuta da Francesco Totti, e stato l’allenatore della squadra del Lazio Daniele Chilelli che in un lungo post su Instagram ha scritto le seguenti parole:

“Non sono bastati 100 bambini di età media 10 anni a farti smettere di fare queste pagliacciate … ma sono due le cose per farti vincere qualcosa , o ti metti la maglia della Lazio o chiedi di inserire una regola importante per la prossima stagione ossia ‘la Lazio nn può iscriversi al campionato’ … siamo contenti di questa ennesima coppa in faccia perché ci godiamo sempre noi la festa organizzata per te … Ricorda capitan rosicamento non solo il calcio a Roma si chiama SS Lazio ma anche nel calcio a 8. Comunque, per la cronaca quel ragazzo che provi a dare un cazzotto si chiama Tomas Amico che oltre ad averti sverniciato più volte è di un’educazione che tu non puoi nemmeno immaginare”.