Mertens tra rinnovo e addio, arriva l’annuncio circa il futuro dell’attaccante belga, alle prese con una delle decisioni più delicate della sua carriera.

Del 14 del Napoli si parla ormai da tempo e, in particolar modo, da quando la piazza ha iniziato a chiedersi quale scelta potesse essere ponderata dal club nei suoi confronti e fino a che punto quest’ultimo potesse dirsi disposto ad assecondare le esigenze di chi, come lui, abbia indubbiamente dato tanto a questa città e alla società.

A 34 anni, il bega non ha disputato di certo la sua miglior stagione ma ha comunque dimostrato di poter avere un impatto morale più che tecnico di certo non disdegnabile da chi, come Spalletti, l’abbia sovente sfruttato a partita in corso. Attualmente Ciro, però, non rappresenta più un calciatore del Napoli e aumenta la curiosità circa quella che potrà essere la sua nuova squadra, se di novità si tratterà.

All’ombra del Vesuvio hanno fin qui vissuto un’epurazione pressoché evidente e che i tifosi tutti si augurano poter essere colmata quantomeno con il rinnovo di Mertens, figlio adottivo di una città che lo ha amato e alla quale ha ancora tanto da dare.

Mertens in bilico: l’annuncio sul suo futuro parla chiarissimo

Ad oggi, come dicevamo non è ancora chiaro quale possa essere la scelta sul suo futuro, sia sa parte sua che da parte di un club, consapevole del suo valore ma al contempo di non poter garantire lui cifre troppo importanti, vista l’esigenza di De Laurentiis di abbassare età media nonché monte ingaggi.

Per ora nessun altra società ha maturato un vero e proprio affondo, ma resta la suggestione Lazio che lo porterebbe ad un ricongiungimento con uno dei mister ai quali il belga più deve, Maurizio Sarri.

Accostato anche alla Roma di Mourinho, l’ipotesi Lazio ha assunto nelle settimane precedenti contorni concreti ma a tal proposito si è espresso da poco l’esperto Nicolò Schira che ha così commentato lo scenario ai microfoni di 1 Station Radio.

“Il giocatore sta attendendo il Napoli, ma ormai siamo quasi agli inizi di agosto. Bisogna ancora attendere un po’, i tempi, tuttavia, si stanno dilungando troppo e l’ipotesi Lazio potrebbe avanzare, poiché il calciatore si sta guardando intorno. Persiste anche l’interesse dell’Anversa. Tra Lotito e De Laurentiis c’è comunque un rapporto di amicizia, difficile che il primo possa fare uno sgarro al secondo“.