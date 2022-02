Milan, doccia gelata sconvolge l’ambiente rossonero: “Vuole disperatamente il Newcastle”

Il Milan di Stefano Pioli è ancora pienamente in corsa per lo scudetto, ma una clamorosa notizia di calciomercato è pronta a sconvolgere l’ambiente rossonero.

Nonostante le speranze, i tifosi rossoneri sono pronti a metabolizzare un’altra grande delusione di calciomercato. Il Milan, dopo il pareggio dell’Inter contro il Genoa, è ancora in testa alla classifica ma l’impressione è che sarà difficile migliorare questa rosa nella prossima stagione.

Il Milan, nonostante un periodo molto appannato dal punto di vista del gioco e dei risultati, è ancora pienamente in lizza per la conquista dello scudetto. Quando mancano undici partite al termine del campionato, i rossoneri si trovano due punti sopra l’Inter, che però ha ancora da recuperare il match contro il Bologna.

La squadra di Pioli è ora attesa da un periodo molto importante per la sua stagione, visto che prima affronterà i nerazzurri nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, e poi andrà allo stadio Maradona per lo scontro diretto contro il Napoli. La stagione attuale non è però l’unica preoccupazione della dirigenza rossonera, che è sempre al lavoro per rinforzare la squadra sul calciomercato.

Il mercato invernale, per la disapprovazione dei tifosi, non ha regalato nessun colpo in entrata a parte il giovanissimo Lazetic. Per questo motivo la dirigenza del Milan si sta già mobilitando per questa estate, anche se le dichiarazioni emerse in queste ore non faranno piacere all’ambiente rossonero.

Le dichiarazioni: “Vi racconto cosa successe a gennaio”

Per poter continuare a competere per i massimi livelli in Serie A e per migliorare di anno in anno il percorso in Champions League, il Milan ha bisogno di rinforzi. Vista la quasi sicura partenza di Kessié, i rossoneri dovranno andare su un centrocampista di spessore come Renato Sanches. Il calciomercato di gennaio però, visto il grave infortunio occorso a Kjaer, ha avuto come priorità il discorso difensore centrale.

L’obiettivo numero uno di Maldini è stato fin dall’inizio Sven Botman, difensore centrale del Lille. Il club francese alla fine ha deciso di non lasciarlo partire, nonostante su di lui ci fossero molti club. Uno di questi era il Newcastle, passato recentemente al ricchissimo fondo PIF, pronto a offrire cifre ben più alte di quelle messe sul piatto dal Milan. L’amministratrice delegata Amanda Staveley, molto vicina al club inglese, ha dichiarato: “Sven Botman voleva disperatamente unirsi al Newcastle a gennaio. Vuole ancora unirsi e ne ha parlato apertamente”

Dichiarazioni che fanno male al Milan e ai suoi tifosi, che potrebbero vedersi sfuggire un altro obiettivo per la prossima stagione.