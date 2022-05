Milan – Il colpo low cost è un capolavoro: rinforzo super per Pioli

Il Milan pensa al futuro e programma un mercato da protagonista. La società rossonera ha nel mirino un colpo super per Pioli.

Il club rossonero vuole rimanere competitivo anche al termine di questa stagione: il mercato sarà fondamentale per creare un Milan vincente.

La stagione del Milan entra ora nella fase più calda. La corsa allo scudetto è alle battute finali e l’entusiasmo continua a crescere. Il progetto del club rossonero si sta dimostrando corretto e, soprattutto, potrebbe diventare vincente. L’obiettivo è quello di essere una squadra competitiva anche durante le prossime stagioni, costruendo così una rosa di alto livello con rinforzi di spessore, senza tralasciare la stabilità economica.

In estate, dunque, i rossoneri vogliono essere protagonisti sul mercato: la prossima sessione sarà cruciale per il futuro del club. Pioli e la dirigenza avrebbero le idee chiare: nel mirino c’è un colpo super a basso costo.

Milan, Pioli esulta: ecco il rinforzo che rivoluzionerà la squadra

Come anticipato, il calciomercato sarà cruciale per la costruzione di una squadra capace di vincere e di essere competitiva per le prossime stagioni. Negli ultimi anni, il Milan sta seguendo una linea chiara per acquisti e cessioni: tetto salariale e colpi con costi sostenibili.

La società non ha paura di perdere dei giocatori a parametro zero e questi non rispettano i paletti: è il caso di Donnarumma e Calhanoglu, lasciati partire senza opporre resistenza e poi sostituiti.

Il prossimo a lasciare Milano da svincolato sarà Kessié, mentre il futuro di Romagnoli è ancora da chiarire.

Il Milan andrà dunque a sostituire il centrocampista ivoriano, ma i rinforzi potrebbero coinvolgere altri reparti, soprattutto la difesa.

Gli obiettivi sono chiari e l’intenzione è quella di chiudere le trattative con un largo anticipo: al posto del numero 79, i rossoneri hanno individuato Renato Sanches.

Il Milan ha un rapporto ottimo con il Lille, club detentore del cartellino del centrocampista portoghese. Le due società hanno avuto diversi contatti e hanno già chiuso i colpi Leao e Maignan. Oltre all’ex Bayern, i rossoneri sono molto interessati anche a Botman, difensore centrale già sondato in inverno senza successo.

Per acquistare Renato Sanches la trattativa potrebbe essere più semplice del previsto. Il club francese, infatti, non ha richieste troppo elevate per la cessione del calciatore: si potrebbe chiudere per un cifra vicina ai €20 milioni.

Per l’ingaggio, invece, sarebbe già stata raggiunta un’intesa di massima intorno ai €4.5 milioni annui più bonus.

L’arrivo del centrocampista portoghese sarebbe un’ottima notizia per Pioli, che avrebbe così a disposizione una validissima alternativa a Bennacer e Tonali.