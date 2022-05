Il ritorno di Sinisa Mihajlovic e la rivelazione incredibile sul Napoli: nessuno poteva immaginarlo

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic parla del Napoli, rilasciando una rivelazione che ha stupito i tifosi.

Sinisa Mihajlovic torna a parlare in conferenza stampa dopo il periodo di convalescenza e rilascia delle sorprendenti dichiarazioni.

Sinisa Mihajlovic ha concluso il percorso terapeutico contro la leucemia ed è tornato in campo con la squadra. In realtà, il tecnico serbo non aveva mai smesso di stare vicino ai suoi ragazzi, in quanto seguiva la squadra dalla clinica in cui era ricoverato, dando indicazioni alla squadra per le partite da affrontare.

Mihajlovic, il fondamentale supporto alla squadra

Il periodo più difficile di Sinisa Mihajlovic è passato: l’allenatore serbo dopo mesi di convalescenza è tornato sul terreno di gioco ad allenare la squadra e a seguire i suoi da vicino. L’allenatore ha rivelato che da quando è stato ricoverato per affrontare il percorso terapeutico per contrastare la leucemia il suo pensiero fisso è sempre stato quello di tornare sul campo. Ha inoltre rivelato che per via del Covid ha sofferto la solitudine e che è stata ancora più dura da affrontare rispetto alla volta precedente.

Tuttavia, da buon combattente è tornato sul terreno di gioco per vincere un’altra volta: l’allenatore serbo, infatti, è tornato sulla panchina e guiderà i suoi fino alla fine della stagione, a partire dalla trasferta contro il Venezia. Il suo supporto dall’ospedale si è rivelato fondamentale per la squadra, in quanto da quel momento la squadra ha vinto partite determinanti, mostrando un’unità collettiva mai vista in precedenza. Tra tutte, la gara che ha dato più soddisfazioni al tecnico è stata la vittoria contro l’Inter.

Le dichiarazioni sul Napoli sorprendono l’ambiente

Mihajlovic, oltre che parlare del periodo difficile che ha vissuto e del suo ritorno in campo, ha parlato anche del Napoli, svelando un’inaspettata preferenza.

Durante la conferenza stampa l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha svelato la sua preferenza sulla squadra che avrebbe meritato lo scudetto: il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Facevo il tifo per il Napoli. Mi auguravo vincesse lo scudetto. Mi piace il gioco e la loro passione, oltre a quella della gente. La loro vittoria sarebbe stata un bene per il calcio italiano. Tra Milan e Inter, invece, non ho preferenze”. Delle parole che in casa Napoli saranno state sicuramente accolte positivamente dai tifosi e dalla dirigenza partenopea.