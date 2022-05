Milan – Il nuovo nome per l’attacco fa sognare i tifosi: giovane bomber nel radar rossonero

Il Milan pensa al presente e pianifica il futuro. Il club rossonero ha messo nel mirino uno dei bomber più ambiti del panorama internazionale.

La punta del futuro è uno dei temi più caldi in casa Milan: il club rossonero è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Il nuovo nome scatena l’entusiasmo dei tifosi.

Il Milan ha un obiettivo chiaro ed è vicino al traguardo. I rossoneri ambiscono allo scudetto e, quando mancano tre giornate alla fine del campionato, hanno due punti di vantaggio sull’Inter. La vittoria a San Siro contro la Fiorentina ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che vedono il sogno diventare sempre più concreto. Tuttavia, mancano ancora 270 minuti da qui alla fine e le partite contro Verona, Atalanta e Sassuolo possono nascondere molte insidie.

Intanto, però, si pensa anche al futuro e alla costruzione di un progetto che possa essere vincente nei prossimi anni. Il mercato, dunque, sarà cruciale per creare una rosa di alto livello da regalare a Stefano Pioli: la punta è una delle maggiori necessità al momento.

Milan, trattativa senza precedenti: tre giocatori coinvolti

Come noto, il Milan potrebbe presto passare nelle mani di Investcorp. Il cambio di proprietà non sarebbe sinonimo di mercato faraonico, ma il club rossonero avrebbe sicuramente maggior spazio di manovra rispetto ad ora.

La rosa di oggi andrebbe solo puntellata considerando eventuali cessioni o addii a parametro zero come quello di Kessie.

Una delle maggiori necessità è la punta: Ibrahimovic non può reggere un campionato da titolare e, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe addirittura pensando al ritiro per diventare un agente sulle orme di Mino Raiola. Giroud quest’anno ha dato garanzie, ma anche lui avrebbe bisogno di un centravanti con cui alternarsi.

C’è dunque bisogno un attaccante che possa garantire continuità e gol.

Il nome che circola da settimane è quello di Divock Origi, centravanti del Liverpool in scadenza di contratto che il Milan avrebbe già bloccato. Tuttavia, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su uno dei maggiori prospetti del calcio internazionale: Jonathan David.

Il centravanti canadese piace molto a diversi top club e ora sarebbe anche nel mirino del Milan. Il club rossonero potrebbe intavolare una trattativa ampia con il Lille trattando tre giocatori contemporaneamente. Uno scenario inedito che coinvolgerebbe Botman, Renato Sanches e David.

Dei tre giocatori appena citati, il primo è sicuramente quello più vicino al trasferimento in rossonero.

L’ipotesi David per ora è decisamente fredda, ma potrebbe diventare più calda soprattutto se Ibrahimovic decidesse veramente di ritirarsi. Tuttavia, la concorrenza è molto agguerrita ed in prima fila ci sarebbe l’Arsenal, che in estate prenderà un attaccante per sostituire il partente Lacazette.