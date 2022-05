L’allenatore della Juventus ne è sicuro: “So chi vincerà lo Scudetto, l’ho scritto qui”

By

Il tecnico della Juventus a fine partita analizza la prestazione dei suoi e sulla corsa Scudetto dice la sua: la sua dichiarazione ha lasciato tutti a bocca aperta.

La Juventus batte il Venezia e si porta a più dieci sulla inseguitrice Roma, bloccata all’Olimpico dal Bologna, per un posto in Champions League. Non c’è ancora la certezza matematica ma l’obiettivo è sempre più vicino.

La Juventus riesce a battere il Venezia per 2-1 grazie alla doppietta di Bonucci. La qualificazione alla prossima Champions League sembra cosa già fatta manca solo la certezza matematica.

La squadra di Allegri vince ma non convince del tutto. In vantaggio dopo sette minuti grazie al colpo di testa vincente di Leonardo Bonucci, i bianconeri faticano a trovare la seconda rete e rischiano di subire il gol del pareggio in più occasioni.

I lagunari trainati da Aramu e da Henry provano in tutti i modi ad abbattere la retroguardia della Vecchia Signora e a 20 minuti dal termine del match, con un gran destro da fuori area il numero 10 degli arancioneroverde trova il pareggio.

Passano 5 minuti e su un calcio piazzato la Juventus trova nuovamente la rete del vantaggio nuovamente con il difensore numero 19. Giornata fortunata per Bonucci che nel giorno del suo 35esimo compleanno si regala una doppietta e i tre punti per i bianconeri.

Max Allegri racconta un dettaglio assurdo: la rivelazione sorprende tutti

Al termine della partita il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha analizzato la partita dei suoi. L’allenatore elogia il buon approccio avuto ad inizio gara che ha portato poi alla rete del momentaneo 1-0. Inutile però parlare di tattica a questo punto della stagione.

Allegri ha parlato poi della buona prestazione del giovane Miretti spiegando però che ci sono ancora margini di miglioramento. Giocare nella Juventus non è semplice, c’è chi deve fare un percorso per poi tornare a vestire questa maglia.

Parole spese anche per il numero 7, Dusan Vlahovic che ieri non è riuscito a trovare la via del gol. Il tecnico spiega che il serbo in campo è un punto di riferimento, ma deve rimanere più sereno senza strafare con la palla ai piedi.

Infine Allegri dice la sua sulla corsa Scudetto tra le due milanesi Inter e Milan: “Scudetto? Meglio che non dico nulla perché il Milan è la mia ex squadra, l’Inter è lì. È una bella lotta. Io però un’idea ce l’ho, l’ho scritto in una bustina e l’ho messa nello spogliatoio“.