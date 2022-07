Milan in subbuglio, arriva la clamorosa separazione con Maldini: la situazione è drastica

Novità inaspettata in casa Milan. È in dirittura d’arrivo, infatti, la separazione da Maldini che lascerà quasi certamente i rossoneri per accasarsi altrove.

Il diavolo, campione d’Italia in carica, deve ora colmare il vuoto che questa partenza porterà in dono.

Stefano Pioli si augura, inoltre, di ricevere ulteriori rinforzi per la sua squadra.

Diavolo attendista, così rischiano di saltare gli obiettivi

Il mercato del Milan, fin qui, non è andato come sperato. Il diavolo sembrava già avanti sugli obiettivi di mercato prefissati. Subito dopo essersi cuciti il tricolore sul petto, infatti, i rossoneri potevano contare un vantaggio considerevole per i due grandi obiettivi: Sven Botman e Renato Sanches del Lille. Dopo quasi due mesi il difensore olandese si è trasferito al Newcastle, non risparmiando frecciatine al Milan; mentre il portoghese è sempre più vicino al Paris Saint Germain. Anche per la trequarti la situazione stenta a districarsi. Ad oggi il belga De Ketelaere del Club Brugge e Hakim Ziyech del Chelsea sono i preferiti. Per il primo le trattative sono già iniziate, anche se al momento c’è distanza tra offerta e richiesta. Per il marocchino bisogna convincere il Chelsea a concedere un prestito con diritto di riscatto e non con obbligo. Raffredata, invece, la strada che porta a Marco Asensio del Real Madrid.

Milan-Maldini addio vicino: i dettagli dell’addio

Un mercato che, fino ad ora, ha regalato solo Divock Origi a parametro zero è ancora troppo poco per una squadra che punta a rimanere al vertice. Nelle ultime ore, inoltre, sono giunte voci su un clamoroso ed imminente addio. Maldini lascerà i rossoneri. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il trequartista classe 2001 Daniel Maldini è in procinto di lasciare il Milan per trasferirsi all’Hellas Verona in prestito secco.

Il Milan, dunque, è vicino ad un’altra cessione dopo che negli scorsi giorni è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Samu Castillejo al Valencia. Gli scaligeri allenati da Gabriele Cioffi hanno battuto la concorrenza dello Spezia che, inizialmente, sembrava in vantaggio. Per un Maldini che va, un altro è pronto a restare. L’ex capitano e bandiera Paolo Maldini, ora dirigente dei rossoneri, ha prolungato fino al 2024 l’accordo che lo lega alla sua seconda pelle. Adesso, lasciato partire il figlio, Paolo Maldini dovrà concentrarsi sul mercato del diavolo, pericolosamente in ritardo rispetto alla concorrenza.