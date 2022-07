Josè Mourinho come sempre senza peli sulla lingua, le parole pronunciate dal tecnico della Roma spaventano tutti i tifosi giallorossi.

Il tecnico lusitano ha espresso la sua opinione in maniera chiara ed onesta come suo solito, le sue parole spaventano però i tifosi della Roma: ecco quello che ha detto l’allenatore giallorosso.



Un rapporto tanto vincente quanto discontinuo quello vissuto tra Josè Mourinho e la Roma nel primo anno del tecnico lusitano nella Capitale.

Il portoghese è sbarcato all’Olimpico con il solo e unico compito di far tornare a vincere i giallorossi nel minor tempo possibile. L’esperienza e il palmares dell’ex Inter facevano pensare al meglio e, al termine della stagione, le aspettative sono state parzialmente rispettate.

La vittoria della Conference League ha aumentato, se possibile, il forte legame tra la paizza e i giocatori ed inoltre ha riportato la Roma a vincere un trofeo diversi anni dopo l’ultima volta.

Nonostante ciò sono state diverse le occasioni in cui il binomio composto da giallorossi e tecnico è sembrato in procinto di terminare.

L’interesse del ricchissimo Newcastle prima e quello del PSG ad inizio giugno avevano fatto temere il peggio ai tifosi dei capitolini che hanno però tirato un sospiro di sollievo, almeno per il momento.

Mourinho ha recentemente avuto modo di tornare a parlare in occasione della presentazione della collezione di gioielli della figlia, le sue dichiarazioni hanno fatto tornare un po’ di ansia ai tifosi della Roma: ecco cosa ha detto.

Mourinho insoddisfatto, le sue dichiarazioni sembrano avere un chiaro intento

Uno dei punti dolenti del rapporto tra Mourinho e la Roma è stato senza dubbio il calciomercato e la rosa a disposizione.

Il tecnico lusitano ha più volte ribadito come, a suo modo di vedere, i giallorossi dovessero intervenire seriamente in sede di mercato per aumentare la qualità e l’esperienza della rosa per poter puntare a vincere altri trofei.

La società ha parzialmente risposto all’appello acquisendo, oltre al giovane portiere Svilar, un fedelissimo di Mourinho come Matic e l’esterno del Lille Celik. Proprio di mercato però ha parlato l’allenatore giallorosso preoccupando i propri tifosi.

Mourinho è stato intercettato in occasione della presentazione della linea di gioielli della figlia e il non ha nascosto una certa preoccupazione: “Sono un po’ frustrato dal mercato”.

Parole che hanno subito aumentato la preoccupazione dei tifosi, molto legati al loro allenatore, ma subito allentate dallo stesso tecnico ex United che ha chiuso il suo intervento definendosi anche tranquillo in vista del prossimo futuro.

Una dichiarazione che, come sempre per Mourinho, è volta a smuovere le acque soprattutto in ottica mercato dove la Roma continuerà a cercare nuove occasioni per acocntentare il proprio allenatore.