Napoli, dopo l’addio a Koulibaly: già scelto il sostituto, tifosi inferociti

Kalidou Koulibaly sta per lasciare il Napoli per trasferirsi al Chelsea. Gli azzurri hanno già individuato il sostituto, ma la tifoseria è inferocita.

La società è al lavoro per cercare il sostituto di Koulibaly. Il difensor è ad un passo dal trasferimento in Premier League.

Sta clamorosamente giungendo al termine la storia d’amore fra Koulibaly ed il Napoli. Il difensore, che quest’anno sarebbe stato capitano della squadra, ha deciso di accettare la proposta del Chelsea per vivere una nuova esperienza in Premier League. La decisione definitiva è giunta poco dopo che il DS Giuntoli ha svelato l’offerta per il rinnovo da €6 milioni annui per cinque stagioni e futuro da dirigente.

Data la partenza del numero 26, la società si sta già guardando intorno alla ricerca di un possibile sostituto, mentre la tifoseria è inferocita per la partenza di uno dei giocatori più amati.

Koulibaly vola a Londra, il Napoli sceglie il sostituto: trattativa avanzata

Kalidou Koulibaly ha scelto di non prolungare con il Napoli per vestire la maglia del Chelsea. Il club londinese ha offerto un contratto da circa €10 milioni annui al difensore e €40 milioni agli azzurri fra parte fissa e bonus. La trattativa ha subito una forte accelerata dopo l’incontro andato in scena a Milano fra il giocatore ed il suo agente Fali Ramadani.

I Blues hanno deciso di puntare su di lui dopo il sorpasso del Bayern per De Ligt e ingaggeranno anche un altro centrale (molto forte la pista che porta al ritorno di Aké del City).

Gli azzurri ora sono alla ricerca di un sostituto che possa affiancare Rrahmani al centro della difesa. I tifosi non hanno digerito la partenza di Koulibaly e sperano in un grande colpo che possa attutire il colpo di un addio molto sofferto. Il Napoli ha già chiuso per Ostigard dal Brighton (in prestito al Genoa durante la passata stagione), ma acquisteranno anche un altro centrale. Ad oggi, una delle piste più concrete porta a Francesco Acerbi.

Il difensore ha vissuto una stagione molto complicata a livello personale. Il rapporto con i tifosi della Lazio, infatti, si è definitivamente incrinato dopo un’esultanza e delle dichiarazioni dal forte tono polemico. Il tifo organizzato non ha più perdonato Acerbi, colpevole secondo loro di non aver mai chiesto realmente scusa.

La sua permanenza in biancoceleste è in fortissimo dubbio e lui stesso ha chiesto la cessione. Sarri, intanto, ha abbracciato la sua nuova coppia di difensori: Casale e Romagnoli. Ulteriore indizio che conferma la partenza di Acerbi, che ora è nel mirino del Napoli, che potrebbe cogliere questa occasione per acquistarlo ad un prezzo contenuto (circa €5 milioni). Un’altra opzione, invece, è Kim del Fenerbahce. Il club turco chiede €20 milioni, cifra che De Laurentiis vorrebbe abbassare: il giocatore piace molto al club e Spalletti ha già dato l’ok per il suo acquisto.