La Roma dà il via libera per l’addio: destinazione Premier League

La Roma sta gettando le basi per il futuro ed è in contatto con Mourinho per la costruzione della rosa: l’allenatore ha dato il via libera per un addio.

I giallorossi sono al lavoro per rinforzare la rosa e per essere ancora più competitivi: si pensa anche alle cessioni.

La Roma è reduce da una stagione molto positiva, la prima di José Mourinho alla guida della squadra. I giallorossi si sono assicurati la qualificazione alla prossima Europa League raggiungendo il sesto posto in Serie A e hanno trionfato in Conference League.

La proprietà vuole dare continuità al progetto e, per questo motivo, vuole accontentare il più possibile l’allenatore durante il mercato. Ad oggi sono già stati ufficializzati tre colpi: Matic, Svilar e Celik, ma ci saranno anche altri rinforzi. Nel frattempo, però, si pensa anche alle cessioni: lo Special One ha dato il via libera per un addio.

Roma, sarà addio con un attaccante: Mourinho è d’accordo

Come anticipato, c’è voglia di essere ancora più competitivi in casa Roma. La dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra e cercherà di accontentare Mourinho: l’arrivo di Matic ne è la prova, essendo il serbo un vero e proprio fedelissimo del portoghese.

Oltre ai tre acquisti citati in precedenza, ci saranno anche altri rinforzi: il primo nome sulla lista è quello di Frattesi, ma negli ultimi giorni sta circolando anche il nome di Isco come possibile opportunità di mercato.

Non solo acquisti però: ci sarà spazio anche per degli addii. La Roma ha già salutato Maitland-Niles e Sergio Oliveira, entrambi arrivati in prestito a gennaio e non confermati. Sarà poi il turno degli esuberi, che verranno ceduti per ricavare un tesoretto e per sistemare il bilancio.

Nello specifico, c’è un attaccante che quasi certamente lascerà la squadra: Justin Kluivert.

L’attaccante olandese è tornato dopo due anni di prestito passati fra RB Leipzig e Nizza, ma non avrebbe possibilità di rimanere alla Roma. Mourinho, quando Kluivert era all’Ajax, era un estimatore del giocatore, ma ad oggi non ci sarebbe spazio per lui e c’è la volontà di cederlo.

Secondo un’indiscrezione, sulle sue tracce ci sarebbe il West Ham: il club olandese voleva Danjuma del Villarreal, ma la trattativa è sfumata per il mancato accordo con il giocatore. Di conseguenza, Moyes avrebbe individuato Kluivert come possibile rinforzo per l’attacco degli Irons. Ad oggi non ci sarebbe una trattativa in fase avanzata, ma la pista potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.