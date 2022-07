Eppure dall’Inghilterra ne sono certi: Ronaldo al Napoli si farà, pista calda per Mendes

Stando alle ultime voci rimbalzate dall’Inghilterra, l’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United è sempre più vicino, con la possibilità di un approdo al Napoli che prende corpo.

L’agente del portoghese, Jorge Mendes, sta cercando una soluzione per il suo assistito che vuole lasciare Old Trafford.

Potrebbe, dunque, andare in scena un clamoroso ritorno in Italia dell’asso di Funchal.

Ritorno a Manchester non è andato come sperato

A solo un anno dal suo discusso addio alla Juventus, in prossimità della chiusura del mercato, per far ritorno all Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe rifare le valigie per una nuova partenza. Nonostante i numeri gli diano ragione, con 18 reti segnate in 30 gare di Premier League, la stagione di CR7 non è andata come sperato. Nessun trofeo vinto dai Red Devils e la dolorosissima mancata qualificazione alla Champions League hanno messo più di un dubbio nella testa del 5 volte Pallone d’Oro. Con la carta d’identità che non fa sconti, Ronaldo vuole competere sempre al top in queste sue ultime stagioni. Giocare, segnare e ,magari, vincere la Champions League permetterebbe inoltre a Cristiano di competere anche per la corsa al Pallone d’Oro dove il rivale Leo Messi lo ha staccato di due lunghezze.

Mendes propone Ronaldo: il Napoli ci pensa!

Per questo Jorge Mendes, secondo Sky Sport UK, sta proponendo ai migliori club d’Europa, e che giocano la Champions League, l’ingaggio del suo assistito. Tra questi club c’è il Napoli che, in caso di addio di Victor Osimhen si ritroverebbe scoperta in avanti con la necessità di acquistare qualcuno di livello. L’eventuale acquisto di Ronaldo, inoltre, permetterebbe ai tifosi partenopei di prendersi una rivincita contro quelli bianconeri dopo la vicenda Higuain. Lo scoglio per un arrivo di Cristiano in Campania è rappresentato dall’ingaggio, nettamente superiore al salary cap imposto da Aurelio De Laurentiis.

Per il portoghese restano vive anche altre piste oltre quella italiana. Il Chelsea sembra poter fare sul serio anche se al momento i blues stanno cercando di chiudere per Sterling del Manchester City. In corsa anche Bayern Monaco, che ha da risolvere la grana Lewandowski, e il Barcellona. L’approdo in blaugrana, però, sembra al momento quello meno probabile. Sia per il passato blanco di Cristiano, sia perchè l’obiettivo numero uno dei culés è proprio il polacco del Bayern. L’ipotesi Italia resta, dunque, viva e possibile, i tifosi del Napoli sognano di vedere un nuovo fuoriclasse in azzurro.