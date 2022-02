Napoli, ecco l’erede di Insigne: tanti nomi, ma uno è caldissimo!

Il Napoli pensa già al futuro per la sostituzione di Insigne: il club azzurro è alla ricerca del giusto erede del numero 24.

Insigne lascerà il Napoli in estate: il club azzurro è già pronto per cercare un sostituto da regalare a Luciano Spalletti.

Come noto, Insigne lascerà il Napoli in estate. Il capitano azzurro ha accettato l’offerta monstre del Toronto, squadra a cui si unirà a partire da luglio. Le trattative per il rinnovo con il club azzurro non sono mai state positive e, come dichiarato dal suo agente Vincenzo Pisacane, l’offerta proposta era al ribasso. Il calciatore si è sentito spiazzato e, per questo motivo, ha deciso di guardarsi intorno. Lo strappo con De Laurentiis è parso insanabile già in estate, quando si diceva che il rapporto fra i due fossi ai minimi termini. Tuttavia, l’attaccante ha voluto ribadire il suo amore per la squadra dopo aver segnato su rigore contro la Salernitana, rivolgendo parole al miele alla telecamera mentre indicava lo stemma del Napoli.

Intanto il club sta già cercando una soluzione per regalare a Luciano Spalletti un erede all’altezza per rinforzare l’attacco azzurro: ecco il nome che piace alla dirigenza.

Napoli, si cerca l’erede di Insigne

La partenza di Insigne lascerà un grosso vuoto nell’attacco del Napoli. Il capitano è uno degli uomini più decisivi della squadra, ma Spalletti dovrà abituarsi a non vederlo più largo sulla sinistra.

Anche se in rosa ci sono già Lozano e Politano che potrebbero convivere nel tridente insieme ad Osimhen, la società dovrà comunque intervenire sul mercato per sostituire anche solo numericamente il numero 24.

Ad ora, ovviamente, non ci sono trattative avviate con nessuno, essendo appena terminato il mercato di gennaio. Tuttavia, c’è già una certa attenzione verso il calciomercato estivo e, soprattutto, sui giocatori che andranno in scadenza a luglio.

Come molti top club europei, anche il Napoli starebbe pensando di effettuare un colpo importante con la minima spesa. E, tra i futuri parametri zero, c’è un nome che piace.

Piace Januzaj

Il nome in questione è quello di Adnand Januzaj. Ex Manchester United, si sta consacrando con la maglia della Real Sociedad dopo esperienze poco positive con Borussia Dortmund e Sunderland. Da giovanissimo è stato indicato come uno dei maggiori talenti del calcio europeo, anche grazie ad una celebre doppietta contro il Sunderland nel 2013. Il classe ’95 è ora pronto per il definitivo salto di qualità.

Salvo sorprese, in estate sarà un parametro zero. Se il Napoli dovesse decidere di puntare su di lui, allora i contatti potrebbero essere avviati già fra marzo ed aprile per anticipare l’eventuale concorrenza.