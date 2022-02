Ricordate Vittoria Liguori? Ecco la nuova vita della moglie di Zambrotta

Il mondo del calcio ha visto nascere numerose e bellissime storie d’amore come quella tra Valentina Liguori e Gianluca Zambrotta. L’ex modella torna ad essere protagonista e dei media, ecco come procede la sua vita oggi.

Il calcio italiano è costellato da numerosi atleti che ne hanno segnato la storia, grazie a numerose performance e record raggiunti in serie A e anche con indosso la maglia della nazionale. Gianluca Zambrotta, ad esempio, nel 2006 ha contribuito alla vittoria dell’Italia durante il mondiale che ben presto è rientrato nella storia e che ancora oggi i tifosi italiani ricordano come uno dei momenti più belli del calcio italiano.

La vita di Zambrotta è cambiata notevolmente, soprattutto dopo l’addio al calcio, impegnato su un fronte lavorativo ben diverso da quello del passato ma sempre comunque a fianco della moglie Valentina Liguori insieme alla quale convolata a nozze nel 2004.

Gianluca Zambrotta la vita privata dopo il calcio

L’ex difensore centrocampista Gianluca Zambrotta nel corso degli anni di carriera ha sempre sbalordito i propri tifosi indossando alcune delle maglie più importanti della Serie A. Un esempio chiaro per capire quanto detto, non a caso, è rappresentato dagli anni d’oro che Zambrotta ha vissuto nella Juventus dal 1999 al 2006, per poi concludere la sua carriera calcistica tra il Milan e il Chiasso. Oggi l’ex calciatore, comunque sia, continua ad essere impegnato in campo sportivo in qualità di allenatore e dirigente sportivo.

Della vita privata di Gianluca Zambrotta si conosce ben poco, se non il fatto che nel 2004 si è unito in matrimonio con Valentina Liguori, cercando di proteggere la loro vita privata dai riflettori dei media della cronaca rosa.

Come è cambiata Valentina Liguori

Sono trascorsi molti anni dal primo incontro tra Valentina Liguori e Gianluca Zambrotta, un amore nato diversi anni fa e reso unico dall’arrivo nelle loro vite del figlio Riccardo. La moglie dell’ex difensore della nazionale, con un passato da modella, oggi è anche una social star su Instagram qui dove racconta alcuni dei momenti più belli della sua vita vissuti insieme alla propria famiglia.

Nonostante la notorietà del marito, la signora Zambrotta ha sempre condotto uno stile di vita molto riservato e lontano dai riflettori dei media. Da diversi anni a questa parte Valentina Liguori e il marito si sono trasferiti a Como quindi dove si occupano insieme del loro centro sportivo polifunzionale.