I prossimi parametri zero: ecco i migliori giocatori in scadenza nel 2023

Il calciomercato è in evoluzione: è crescente il numero di calciatori di altissimo livello che scelgono di lasciare le proprie squadre da parametro zero. Ecco chi saranno i migliori del 2023.

Il calciomercato degli ultimi anni sta scoprendo le operazioni a parametro zero. La crisi economica derivante dal Covid ha spinto numerosi top club a svolgere questo tipo di operazioni. Allo stesso tempo, molti calciatori stanno optando per l’addio da svincolati, anche entrando in conflitto con il club di appartenenza.

Nell’estate del 2022 ci potrebbero essere nomi molto interessanti, come Kessie, Pogba e, soprattutto, Mbappé (che sembra vicinissimo al Real Madrid).

Ecco, invece, quali potrebbero essere i possibili parametri zero più interessanti del 2023: alcuni stanno già trattando il rinnovo, mentre altri non sembrano intenzionati a prolungare l’attuale accordo.

I parametri zero del futuro: ecco i top player in scadenza nel 2023

Come anticipato, alcuni dei seguenti nomi potrebbe restare per pochissimo tempo in questa lista: certi giocatori, infatti, stanno già trattando il rinnovo contrattuale con l’attuale club. Tuttavia, ad oggi la situazione è questa: fra un anno potrebbero essere liberi di trattare con altre squadre.

Ecco i nomi più importanti con il contratto in scadenza nel 2023.

Luke Shaw – Manchester United

Shaw, terzino sinistro inglese del Manchester United, ha un valore di mercato che si aggira intorno ai €42 milioni. Il club sembra intenzionato a puntare su di lui, ma ogni decisione verrà presa dopo la nomina del prossimo allenatore.

Caglar Soyuncu – Leicester City

Soyuncu potrebbe essere uno dei parametri zero più interessanti del 2023. Il Leicester farà di tutto per trattenere il turco, che ha un valore di mercato vicino ai €45 milioni.

Memphis Depay – Barcellona

L’attaccante olandese non è più al centro del progetto Barcellona dopo l’addio di Koeman, ma Depay spera di guadagnarsi la conferma. Valore di mercato attuale: €45 milioni.

Stefan De Vrij – Inter

Il difensore olandese dell’Inter aveva un accordo prima della pandemia, ma dopo non sono stati ripresi i discorsi. Tutto dipenderà da questa estate: De Vrij (valore: €45 milioni) potrebbe lasciare i nerazzurri o rinnovare, dato che la società non vorrebbe portarlo a scadenza.

Jorginho – Chelsea

Il regista italiano è uno dei pilastri del Chelsea, che spera di riuscire a trattenerlo a Londra ancora a lungo. Il valore di mercato di Jorginho è di €45 milioni.

Kalidou Koulibaly – Napoli

Il difensore del Napoli diventerà il capitano dopo l’addio di Insigne. Difficilmente la società azzurra vorrà privarsi di Koulibaly, che si sente a casa dopo anni allo Stadio Maradona. Solo un’offerta fuori mercato potrebbe cambiare lo scenario (valore attuale: €45 milioni).

Carlos Soler – Valencia

Il centrocampista classe ’97 del Valencia è ormai un’icona del club. Soler ha fatto la trafila delle giovanili dal 2005 prima di essere promosso in prima squadra nel 2016: la dirigenza spera di trovare un accordo (attualmente vale circa €50 milioni).

N’Golo Kanté – Chelsea

Il centrocampista francese è uno dei titolari inamovibili per Tuchel, che farà di tutto affinché l’ex Leicester resti con lui. Kanté ha un valore attuale di €50 milioni: diversi top club lo tenteranno.

Robert Lewandowski – Bayern Monaco

Sicuramente uno dei nomi più interessanti: Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern, anche se il club tedesco sembra intenzionato a puntare ancora su di lui. Il polacco ha un valore di €50 milioni e vorrebbe firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera.

Fabian Ruiz – Napoli

Fabian Ruiz attualmente ha un valore di mercato di €55 milioni. De Laurentiis potrebbe ascoltare delle offerte per lui in estate, ma i tifosi sperano nel rinnovo di contratto.

Youri Tielemans – Leicester City

Da sempre considerato uno dei talenti più brillanti della nuova generazione belga, potrebbe essere arrivato il momento per Tielemans di lasciare il Leicester. Il centrocampista, però, potrebbe salutare già in estate. Attualmente vale €55 milioni e alcuni top club inglesi si stanno informando.

Gabriel Jesus – Manchester City

Il brasiliano ha un valore di €60 milioni, ma l’imminente arrivo di Julian Alvarez potrebbe spingerlo all’addio. Ogni discorso è ovviamente prematuro, ma il nome di Gabriel Jesus potrebbe essere caldo per diverse squadre.

Jan Oblak – Atletico Madrid

Lo sloveno è uno dei portieri migliori al mondo. Dopo diversi anni all’Atletico Madrid, Oblak dovrà scegliere se proseguire con i Colchoneros o vivere una nuova esperienza: il suo valore di mercato è di €60 milioni.

Lionel Messi – PSG

C’è anche il suo nome in questa lista. I primi mesi parigini di Messi non sono stati memorabili, ma l’argentino ha ancora tempo per tornare ai suoi livelli. Nel 2023 potrebbe lasciare il PSG, ma molto dipenderà da queste due stagioni. Attualmente il suo valore è di €60 milioni.

Milan Skriniar – Inter

Lo slovacco è uno dei titolarissimi di Inzaghi. L’Inter potrebbe avviare presto i discorsi per il prolungamento di contratto e Skriniar ha già dichiarato di vedersi in nerazzurro per molto tempo ancora: il matrimonio sembra destinato a proseguire. L’ex Samp vale €65 milioni.

Serge Gnabry – Bayern Monaco

Il tedesco sembra destinato a rimanere al Bayern Monaco. Gnabry è tra i pilastri del club, che cercherà di rinnovare il contratto per evitare un addio a parametro zero. Attualmente ha una valutazione di €70 milioni.

Sadio Mané – Liverpool

Il senegalese è uno degli uomini chiave del Liverpool di Klopp. Mané è comunque in bilico, dato il recente arrivo di Luis Diaz e l’ottimo rendimento di Jota: molto dipenderà dal suo impiego, altrimenti potrebbe cercare una nuova sfida. Valore attuale: €80 milioni.

Marcus Rashford – Manchester United

Come per Shaw, anche per lui si parlerà di rinnovo una volta nominato il nuovo allenatore. Tuttavia, Rashford è uno dei talenti principali del Manchester United che, verosimilmente, farà di tutto per trattenerlo. Attualmente ha una valutazione di €85 milioni.

Raheem Sterling – Manchester City

L’ex Liverpool è uno dei più interessanti: il suo futuro è nebuloso, data la foltissima concorrenza nel reparto offensivo del Manchester City. Sterling, dunque, potrebbe diventare obiettivo di diversi top club: la sua valutazione è di €85 milioni.

Mohamed Salah – Liverpool

L’egiziano ed il Liverpool si stanno parlando da diverso tempo e tutto lascia intendere che alla fine arriverà la fumata bianca. Salah vale attualmente €100 milioni ed è il giocatore in scadenza nel 2023 con il valore maggiore.