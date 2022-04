Juventus – Il comunicato che allarma i tifosi: stagione finita per lui, Allegri nei guai

Non finisce di girare male per la Juventus di Allegri che deve fare i conti con una ulteriore perdita nel suo organico: il comunicato ha allarmato i tifosi, la stagione dei bianconeri è tutta in salita.

A sei giornate dal termine della stagione, la Juventus di Allegri deve assolutamente consolidare il quarto posto in classifica per ottenere quanto meno il pass per la prossima Champions League. Le grane per l’allenatore bianconero non sono però finite, visto che dovrà rinunciare a un altro giocatore fino al termine della stagione.

La Juventus, nonostante tutte le difficoltà avute all’interno di questa stagione, vuole chiudere al meglio queste ultime partite per prepararsi al meglio per la prossima. La vetta dista solamente sei punti, ma dopo la sconfitta interna subita contro l’Inter le speranze si sono notevolmente affievolite.

I bianconeri, reduci dalla sofferta vittoria contro il Cagliari di Mazzarri, ospiteranno sabato pomeriggio il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Quattro giorni dopo invece arriverà il momento della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, dopo lo 0-1 dell’andata deciso da un autogol di Venuti nel finale.

Per la squadra di Allegri si tratta di una ghiotta occasione da cogliere per arrivare a giocarsi almeno un trofeo in questa stagione. Le notizie che arrivano dall’infermeria bianconera non sono però positive, con un altro giocatore costretto ai box.

La situazione è grave, si valutano provvedimenti urgenti

La Juventus nel corso di questa annata ha avuto numerosi infortuni, alcuni dei quali molto gravi, che talvolta hanno ridotto all’osso la rosa a disposizione di Allegri. L’esempio più lampante è quello di Federico Chiesa, che con la rottura del crociato ha finito prestissimo la sua stagione. Oltre a lui ci sono stati gli infortuni occorsi a McKennie (frattura al metatarso) e, recentemente, a Locatelli (lesione al collaterale), che potrebbero rientrare solamente per le ultime partite.

Nelle ultime ore la Juventus ha comunicato sul suo sito ufficiale che anche Arthur “ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno”. Nulla esclude comunque che il recupero possa essere più lento del previsto, escludendo la partecipazione del centrocampista brasiliano proprio nella fase più calda della stagione.

A questo punto Allegri in mezzo al campo avrebbe a disposizione solamente Rabiot e Zakaria, con il giovane dell’Under 23 Miretti che potrebbe entrare in pianta stabile nel giro della prima squadra.