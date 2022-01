Il Napoli può strappare un campione alla Lazio: ecco chi c’è dietro la scelta

Un giocatore della Lazio può lasciare i biancocelesti per andare nella squadra di Spalletti: ecco chi c’è dietro questa clamorosa mossa di mercato.

La Lazio la scorsa estate ha acquistato un giocatore che sta stupendo tutto l’ambiente per le sue prestazioni e per la sua qualità. Tuttavia, la sua permanenza potrebbe essere ad un bivio.

Il club partenopeo aveva provato ad acquistare il centrocampista in questione anche la scorsa estate; tuttavia, la Lazio lo acquistò a sorpresa proprio nell’ultimo giorno di mercato, strappandolo alla concorrenza. Dal suo arrivo il calciatore è sceso in campo in 17 partite, segnando in 4 partite e fornendo 3 assist.

La Lazio si trova attualmente all’ottavo posto a quota 36 punti, a -2 dalla zona Europa e dagli acerrimi rivali giallorossi. Nell’ultima gara disputata dai biancocelesti contro l’Atalanta il centrocampista in questione si è distinto per il suo rendimento in campo, colpendo anche un palo che avrebbe svoltato la gara. Inoltre, è anche apparso nella lista dei convocati di Mancini con la Nazionale per lo stage dal 26 al 28 gennaio che si svolgerà a Coverciano.

L’addio di Insigne apre le porte ad un laziale

Il calciatore in questione è Mattia Zaccagni. Come detto in precedenza, nella scorsa finestra di mercato il giocatore era già stato accostato al Napoli, ma all’ultimo l’affare svanì e andò la Lazio. Negli ultimi mesi sono emersi degli scenari che potrebbero far cambiare l’idea all’attaccante laziale.

Uno su tutti è la partenza di Insigne: dalla prossima estate la fascia sinistra azzurra sarà libera e avrà bisogno di un nuovo campione che possa non far rimpiangere il futuro giocatore del Toronto. Ma c’è anche un altro motivo per cui Zaccagni potrebbe scegliere di andare al Napoli.

Ecco il motivo che potrebbe convincerlo

Com’è ben noto il mercato è imprevedibile e spesso dei retroscena possono spostare le carte in tavola in maniera del tutto sorprendente.

Vi è infatti un altro motivo (extra-calcistico) per cui Mattia Zaccagni potrebbe decidere di voler giocare al Napoli: la sua storia con l’influencer Chiara Nasti, la quale è napoletana. La sua compagna vedrebbe senza dubbio di buon occhio l’approdo dell’attaccante nel club partenopeo, sia per la vicinanza rispetto a Roma che per la possibilità di vederlo giocare nella squadra della sua amata città. Tocca attendere per avere scenari più definiti, ma il mercato potrebbe regalare grandi sorprese anche in questo caso.