Tifoseria al femminile per la Juventus: le social star che sostengono “La vecchia signora” del calcio

Il mondo del calcio è costellato anche da numerosi tifosi volti noti della televisione italiana come, ad esempio, alcune donne famosissime che hanno sempre manifestato il loro sostegno alla squadra della Juventus.

Riflettori puntati sulle tifose della Juventus, volti famosi nel panorama artistico italiano e che, a volte, hanno manifestato il loro supporto verso la squadra recandosi allo stadio per seguire alcune partite.

Le donne, che da sempre seguono le cronache juventine e che negli anni sono state annoverate anche tra le protagoniste indiscusse del gossip italiano e del panorama social. Ecco di chi si tratta.

Chi sono le famose tifose della Juve?

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo le tifose di casa Juventus e che nel corso degli anni hanno manifestato in varie occasioni il sostegno alla squadra, anche in campo social.

Un esempio pratico, non a caso, è rappresentato da Cristina Marino attuale moglie dell’attore Luca Argentero, protagonista della serie Doc – Nelle tue mani, e che negli anni non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e ne tantomeno la squadra da lei tifata, in questo caso ci riferiamo proprio alla Juventus.

Cristina Marino, comunque sia, si trova in ottima compagnia tra le donne del club delle tifose bianconere, insieme a lei troviamo anche l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Il tifo sfegatato di Cristina Chiabotto per la Vecchia Signora

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Cristina Marino si trova in ottima compagnia tra le tifose bianconere. In questi anni a rompere il silenzio e parlare della sua passione per il calcio è stata anche l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

La conduttrice e influencer, infatti, in diverse occasioni ha condiviso delle foto che la ritraevano allo stadio durante una delle partite della Juventus e non solo. Sui social e nel mondo del web sono presenti numerosi scatti per per i quali Cristina Chiabotto ha posato con in dosso il completino ufficiale della sua squadra del cuore, tanto da essere annoverata ormai come rappresentante per eccellenza della tifoseria al femminile della Vecchia Signora di Torino