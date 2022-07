Napoli – Sfuma l’obiettivo per l’attacco di Spalletti: ha scelto la Premier League

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per l’attacco di Luciano Spalletti: uno degli obiettivi, però, è definitivamente sfumato.

La dirigenza azzurra vuole un nuovo centravanti, ma un giocatore tenuto sotto osservazione ha deciso di trasferirsi in Premier League.

Il Napoli è in ritiro per preparare la nuova stagione, ma la squadra sta cambiando volto in modo massiccio durante questa sessione di calciomercato. Gli azzurri, infatti, hanno perso dei senatori come Ospina, Ghoulam, Mertens, Insigne e, per ultimo, Koulibaly. La cessione del difensore al Chelsea per €40 milioni ha scatenato il malcontento della tifoseria, che sperava nella permanenza del senegalese.

Tuttavia, gli addii non finiranno qui: ci sono anche altri giocatori in uscita, tra cui Petagna. Se la punta dovesse cambiare squadra, la società cercherà un altro vice-Osimhen, ma uno degli obiettivi è definitivamente sfumato.

Obiettivo sfumato definitivamente: il Napoli cambia strategia

Come anticipato, questa sarà un’estate di grandi cambiamenti in casa Napoli. Uno dei principali riguarderà la scelta del capitano: dopo Insigne, la fascia sarà sul braccio di Giovanni Di Lorenzo. Spalletti ha confermato che si è trattata di una scelta dei compagni che hanno riconosciuto un leader nel terzino ex Empoli.

A causa dei numerosi addii, ci saranno altrettanti nuovi innesti oltre a quelli già definiti di Olivera, Kvaratskhelia ed Ostigard. Tuttavia, sono previste altre cessioni nelle prossime settimane. Oltre agli esuberi ed alcuni giovani che saranno mandati a giocare in prestito altrove, ci sono alcuni “big” che potrebbero lasciare la squadra. Fra questi c’è Andrea Petagna, attaccante che vorrebbe giocare con maggiore regolarità ed è in cerca di una nuova avventura.

Se l’ex SPAL dovesse lasciare il club (Monza in pole), il Napoli acquisterà un nuovo vice-Osimhen. La società si sta già guardando intorno alla ricerca di possibili profili adatti. Tra i possibili eredi di Petagna, però, ce n’è uno che ha scelto di accettare un’offerta dalla Premier League: Armando Broja.

L’attaccante ha passato l’ultima stagione in prestito al Southampton ed è di proprietà del Chelsea. La prima stagione giocata con regolarità in Premier League con la maglia dei Saints gli ha consentito di mettersi in mostra e di attirare le attenzioni di diversi top club, tra cui il Napoli.

Gli azzurri lo hanno monitorato a lungo, ma non hanno mai avanzato una proposta ufficiale al Chelsea. Il giocatore ha dunque deciso di accettare la possibilità di trasferirsi al West Ham, restando così in Premier. L’ufficialità è attesa a breve e potrebbe avere risvolti anche sul mercato italiano, poiché a questo punto si complicherebbe il passaggio di Scamacca agli Irons. L’attaccante del Sassuolo piaceva molto al West Ham, ma l’imminente arrivo di Broja ha messo in forte discussione il suo passaggio al club di Londra.

Il Napoli, al momento, avrebbe deciso di puntare su Simeone: l’argentino, dopo l’ottima stagione con il Verona, avrebbe già dato l’ok per il passaggio in azzurro.