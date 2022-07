Divorzio Totti – Blasi: interviene persino Maurizio Costanzo

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto il gossip ma anche molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo italiano, così come nel caso di Maurizio Costanzo che ha deciso di rompere il silenzio e parlare di ciò che sta succedendo.

Nessuno avrebbe mai immaginato di leggere o parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia unita da circa un ventennio con ben 19 anni di matrimonio alle spalle, aveva dimostrato di essere una delle più longeve e amate dal pubblico televisivo italiano.

Un addio che ha scosso numerosi esponenti del mondo della televisione come nel caso di Maurizio Costanzo, il quale ha deciso di intervenire e parlare di quello che non è semplicemente un caso mediatico ma di un fatto che inevitabilmente segnerà la storia del gossip nazionale.

Divorzio Totti – Blasi dove eravamo rimasti

Ebbene sì, il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai ufficiale e a quanto pare nell’ex calciatore né tantomeno la conduttrice intendono tornare sui loro passi dopo aver ponderato una decisione importante come questa.

La conduttrice ha momentaneamente lasciato l’Italia per concedersi una lunga vacanza al fianco dei suoi tre figli, mentre Francesco Totti ha preferito chiudersi nel silenzio anche se molti rumors mai confermati parlano dell’avvio di una convivenza al fianco di Noemi che dopo esser stata la sua presunta amante sarebbe già la sua compagna… notizie lanciate da vari magazine di cronaca rosa ma che, come specificato, al momento non trovano alcuna conferma. Il tutto comunque sia non finisce qui.

Le parole di Maurizio Costanzo

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a intervenire su gossip che sta tenendo banco nel mondo del web è stato anche il giornalista televisivo Maurizio Costanzo.

Il giornalista televisivo e marito di Maria De Filippi, nonché autori di programmi di successo ed esperto anche di gossip, recentemente ha pubblicato un lungo editoriale insieme alla redazione del Corriere dello Sport, qui dove ha parlato ampiamente di Francesco Totti ed è il desiderio di vederlo nuovamente all’interno della dirigenza della Roma. Successivamente, Maurizio Costanzo in riferimento al gossip relativo al divorzio tra l’ex calciatore della Roma direi di Blasi ha rilasciato la seguente di importante dichiarazione: “Posso non parlare della vicenda di Francesco Totti? No, non posso. Se Totti fosse andato in Tanzania al posto di Ilary, sarebbe stato accolto trionfalmente da una squadra di calcio locale. Non sapremo mai come sarebbero andate veramente le cose”.