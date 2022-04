Juventus – Elkann torna a colpire: duro avvertimento ai giocatori ed al tecnico bianconero

Duro faccia a faccia sull’asse Elkann-Allegri: la situazione si scalda. L’imprenditore torna ad infiammare i social con un messaggio che lascia tutti a bocca aperta, scagliandosi contro tecnico e giocatori.

Arrivano news poco confortanti per Massimiliano Allegri, il rendimento della sua Juve non convince Elkann che si è sfogato dopo il pareggio contro il Bologna, situazione calda e i tifosi impazziscono.



Una stagione fatta di mille alti e bassi quella della Juventus fino a qui. La squadra allenata da Max Allegri sta rendendo al di sotto delle apsettative che si erano create a inizio stagione in relazione al ritorno del tecnico toscano sulla panchina bianconera.

Nonostante un mercato estivo indubbiamente non stellare con i soli arrivi di Locatelli, Kean e Kaio Jorge e l’addio di Cristiano Ronaldo, le aspettative sulla stagione della Juve erano ben più alte dei risultati ottenuti dal club torinese. Il ritorno sulla panchina di Max Allegri, l’uomo degli 11 trofei in 5 stagioni, aveva fatto fatto ben sperare i tifosi della Juve che però, sin dalle prime uscite stagionali si sono dovuti ricredere.

L’avvio molto lento dei bianconeri ha compromesso le ambizioni scudetto dei piemontesi che si sono dovuti accontentare della lotta al quarto posto che a 5 giornate dal termine non è assolutamente chiusa.

Il percorso europeo della Juventus è rimasto deludente tanto quanto le ultime due stagioni. Dopo un buon girone di qualificazione che ha visto la Juve ottenere il primo posto a scapito del Chelsea campione in carica, i bianconeri sono di nuovo stati eliminati agli ottavi contro una squadra di minor spessore tecnico, il Villareal.

Una stagione complessivamente negativa che non è sfuggita alla famiglia Elkann, da sempre legata indissolubilmente agli Agnelli, proprietari della Juventus. Le parole pronunciate da uno dei membri della famiglia preoccupano Allegri e hanno acceso i supporter.

Elkann vs Allegri: quella frase che nessuno si aspettava

Il post gara contro il Bologna per la Juventus è stao animato da un inatteso scontro social tra Massimiliano Allegri e Lapo Elkann.

Il tecnico toscano, tornato alla Juve dopo sole 2 stagioni dalla prima separazione, si è sempre detto tranquillo riguardo al suo futuro prossimo sulla panchina del club di Torino, anche ora dopo i 4 punti raccolti nelle ultime 3 partite.

Dopo il pari casalingo di sabato però, un tweet pubblicato da Lapo Elkann ha scatenato la polemica ed anche le fantasie dei supporter.

“Stiamo poco allegri!!! Allegri…” Questo il tweet incriminato che ha scatenato il faccia a faccia via social.

L’influenza che la famiglia Elkann ha sulle scelte fatte in casa Juve sono ben note a tutti e la stagione poco brillante dei bianconeri, mescolata a queste parole, rischia di portare Max Allegri al suo secondo capolinea con il club bianconero. Non è finita qui però, perché l’imprenditore è tornato sui social con un messaggio fortissimo diretto all’allenatore bianconero ed alla squadra. “Caro Mister e cari giocatori, stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata” ha scritto su Twitter riferendosi alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Quasi un monito per avvertire che, in caso di disfatta, tutti potrebbero finire sul banco degli imputati e la situazione potrebbe cambiare radicalmente.