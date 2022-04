Napoli – Roma il gesto verso la panchina che nessuno ha notato: ecco cosa è successo

La gara tra Napoli e Roma si è conclusa tra le polemiche che certamente terranno banco ancora per diversi giorni, complici le fortissime dichiarazioni di Mourinho. Ecco che cosa ha fatto infuriare lo Special One, il gesto passato inosservato che nessuno ha notato.

Il pareggio maturato nella partita di ieri tra Napoli e Roma non ha accontentato nessuna delle due squadre, che vedono allontanarsi sempre di più i rispettivi obiettivi stagionali. Al termine della partita sono arrivate però le pungenti dichiarazioni da parte di Mourinho che faranno certamente discutere: ecco le sue parole.

Uno dei due posticipi della 33esima giornata di Serie A ha messo di fronte due delle migliori squadre del nostro campionato: Napoli e Roma. Un derby del sud che prometteva emozioni e che poteva rivelarsi decisivo per le sorti della stagione.

La squadra del grande ex Luciano Spalletti ha avuto però un approccio migliore al match, riuscendo dopo pochi minuti a portarsi in vantaggio con l’ottavo rigore segnato da Lorenzo Insigne, alle sue ultime apparizioni con la maglia azzurra. L’arbitro Di Bello, richiamato al Var, ha cambiato la propria valutazione iniziale dopo aver visto al monitor il goffo intervento di Ibanez su Lozano. Nel secondo tempo è però la Roma ad attaccare di più e a creare più pericoli dalle parti di Meret. Il gol del pareggio arriva però solamente nel primo degli otto minuti di recupero con il tiro sul primo palo di Stephan El Shaarawy.

Alla fine la partita si è conclusa con pareggio che non ha accontentato nessuna delle due squadre: il Napoli vede sempre di più sfumare l’obiettivo scudetto, la Roma invece rimane a cinque punti dal quarto posto occupato dalla Juventus.

Un dettaglio passato inosservato che pesa come un macigno, è polemica

Al termine della partita, José Mourinho si è presentato davanti ai microfoni e oltre a complimentarsi con i suoi per la prestazione ha puntato il dito contro la terna arbitrale. Secondo lo Special One in molti episodi, tra cui i più eclatanti la mancata espulsione di Zanoli e il rigore non concesso per un intervento di Meret su Zaniolo, Di Bello e il Var Di Paolo non avrebbero rispettato la Roma.

L’allenatore portoghese ha dichiarato come, visto l’andamento della partita, non si aspettasse più di riuscire a portare a casa un risultato positivo. Al gol segnato dal subentrante El Shaarawy, Mourinho è esploso di gioia cominciando a urlare “È giusto, è giusto” in riferimento al pari ottenuto dalla sua squadra. Subito dopo invece se l’è presa con la panchina del Napoli per una rimessa laterale in cui gli uomini di Spalletti non hanno riconsegnato la palla. Infatti in quell’occasione Rui Patricio, pressato dagli attaccanti partenopei, aveva buttato fuori il pallone per soccorrere un giocatore del Napoli rimasto a terra.

Episodi che hanno fatto infuriare Mourinho che davanti alle telecamere non si è risparmiato nel criticare l’operato degli arbitri. Queste parole sono destinate a far discutere ancora a lungo, in attesa della sfida contro l’Inter di settimana prossima.