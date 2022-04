Pogba, rottura con il Manchester United! I tifosi juventini ci sperano, ma la verità è un’altra

Pogba lascerà il Manchester United al termine della stagione. A confermarlo è Ralf Rangnick: le parole del tedesco hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi juventini. Tuttavia, la verità sembrerebbe essere un’altra.

Sta per giungere al termine l’avventura di Paul Pogba al Manchester United: il centrocampista francese si libererà a parametro zero in estate.

La stagione del Manchester United, fino ad ora, è stata disastrosa. Non è bastato il ritorno di Cristiano Ronaldo ad Old Trafford per riportare il club alle glorie di un tempo. Non è stato sufficiente nemmeno avere giocatori di talento in rosa: i Reds rischiano seriamente di non riuscire nemmeno a qualificarsi per la prossima Champions League.

La dirigenza ha già annunciato che dalla prossima stagione ci sarà Erik ten Hag in panchina: l’allenatore dell’Ajax è stato individuato come l’uomo giusto per rifondare un progetto che, dopo l’addio di Ferguson, ha avuto più bassi che alti.

Intanto, in questi giorni, sta facendo molto discutere il futuro di Paul Pogba: il centrocampista francese ha disputato una annata deludente ed il suo contratto è in scadenza a giugno. L’attuale allenatore Ralf Rangnick (che da luglio dovrebbe entrare in dirigenza), dopo aver glissato l’argomento per diverso tempo, ha confermato che le strade del club e del calciatore di divideranno in estate.

Pogba, futuro lontano da Manchester: i tifosi juventini sognano il ritorno

Nelle scorse settimane, Rangnick ha sempre affermato che ogni decisione riguardante il futuro dei calciatori sarebbe stata presa una volta nominato il nuovo allenatore. Con grande stupore, però, l’allenatore tedesco ha subito messo in chiaro il destino di Pogba: “Per come stanno ora le cose, Pogba non rinnoverà il suo contratto”. Il numero 6, inoltre, ha già concluso la propria stagione per infortunio.

Il futuro del centrocampista francese, dunque, sarà lontano da Manchester. L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi juventini: da tempo si vocifera di un possibile ritorno di Pogba a Torino, ma la pista, per ora, pare essere decisamente fredda.

Il giocatore piace molto ad Allegri, che lo ha già allenato portandolo ad altissimi livelli: nella sua carriera, infatti, il Polpo non ha mai reso come con la maglia bianconera, se non in Nazionale.

Il ritorno al Manchester United è stato caratterizzato da tanti alti e bassi e dal conflitto con Mourinho, l’allenatore con cui comunque si è espresso al meglio con i Reds.

Lui stesso ed i tifosi si aspettavano tutt’altro: in particolare, la stagione in corso è stata la peggiore. La tifoseria lo ha anche fischiato e lui ha risposto mettendosi la mano all’orecchio in modo provocatorio: è rottura totale.

Nonostante i sogni dei tifosi della Juve, però, sembrerebbe che ci sia un altro club già pronto ad ingaggiare Pogba.

Pogba, la nuova pretendente è pronta a chiudere

La Juve, almeno per ora, non si sarebbe fatta avanti per ingaggiare Pogba. Gli scorsi anni si parlava di un forte interessamento del Real Madrid, ma ad oggi il club spagnolo sembrerebbe interessato ad altri profili.

Chi, invece, sarebbe disposto a chiudere in fretta la trattativa è un altro club: il PSG.

I parigini avrebbero già avviato i contatti con il suo agente Mino Raiola per valutare la fattibilità dell’operazione. La dirigenza francese, nella scorsa stagione, si è dimostrata particolarmente attenta alla situazione dei parametri zero ingaggiando Donnarumma (che ha lo stesso procuratore di Pogba), Sergio Ramos, Wijnaldum e Messi con questa formula.

La trattativa potrebbe presto entrare nel vivo ed il PSG vorrebbe bruciare la concorrenza per evitare rischi. Si tratterebbe della prima esperienza nel proprio Paese per Pogba, che non ha mai giocato per un club francese essendo cresciuto nel vivaio del Manchester United.

Saranno dunque decisive le prossime settimane, ma tutti gli indizi sembrerebbero spingere il centrocampista sotto la Torre Eiffel.