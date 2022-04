Juve – Dybala già dimenticato: il nuovo obiettivo di mercato fa sognare i tifosi bianconeri

La Juve pensa al futuro: la ricerca dell’erede di Paulo Dybala continua. La dirigenza ha individuato un nuovo profilo che fa sognare i tifosi.

Priorità al mercato in casa Juve: i bianconeri potrebbero essere fra le squadre più attive della prossima sessione estiva. Tra i grandi punti interrogativi, senza dubbio, c’è l’erede di Dybala.

La Juve ha un obiettivo ben chiaro da qui alla fine della stagione: difendere il quarto posto. I bianconeri vogliono a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions League per poter ripartire dalla prossima stagione con intenzioni differenti per quanto riguarda il campionato.

La formazione di Allegri, infatti, era considerata fra le favorite per la vittoria finale alla partenza di questa Serie A, ma una partenza a rallentatore ha cambiato tutto. In ogni caso, ci sarà la possibilità di giocarsi la vittoria di un trofeo: l’11 maggio andrà in scena la finale di Coppa Italia contro l’Inter, un remake della finale di Supercoppa persa in inverno.

Il focus, però, è anche al mercato: la dirigenza ha in mente un calciomercato massiccio per poter rendere nuovamente competitiva la rosa. Il grande dubbio, senza dubbio, è chi sarà l’erede di Paulo Dybala: il nome che sta circolando nelle ultime ore sta facendo sognare i tifosi.

Juve, ricerca dell’erede di Dybala: il cerchio si allarga

Come ormai noto, Paulo Dybala lascerà la Juve al termine della stagione. La dirigenza ha deciso di lasciare andare l’argentino dopo una lunghissima trattativa: il calciatore non è più ritenuto al centro del progetto e dunque lascerà Torino dopo sette anni di gioie e trofei.

Sulle tracce della Joya ci sarebbero diversi top club, anche se nessuna squadra avrebbe mosso passi concreti.

Secondo diverse indiscrezioni, il numero 10 bianconero starebbe aspettando una chiamata dall’Inter, ma si tratta di uno scenario che, ad oggi, non è semplicissimo. I nerazzurri, infatti, dovrebbero prima valutare le disponibilità economiche in seguito alle cessioni degli esuberi.

In ogni caso, il futuro dell’ex Palermo non interessa alla Juve, che in queste settimane cercherà un possibile sostituto da regalare a Massimiliano Allegri. Il cerchio dei candidati si sta allargando e, dopo i soliti Zaniolo e Raspadori, ha accolto un terzo membro.

Il futuro parla ancora argentino?

Come anticipato, Zaniolo e Raspadori sono due profili costantemente associati alla Juve. I due giovani interessano per la duttilità e per le caratteristiche.

L’intenzione dei bianconeri, infatti, sarebbe quella di sostituire Dybala con un esterno offensivo più che con un centravanti.

Questo per permettere ad Allegri di continuare a lavorare sul 4-3-3 con Vlahovic al centro del tridente.

Il nome che sta circolando nelle ultime ore ha caratteristiche molto diverse rispetto a Zaniolo e Raspadori, soprattutto per quanto riguarda la carta d’identità: si tratta di Angel Di Maria.

Il numero 11 del PSG ha un contratto in scadenza e le possibilità di arrivare ad un accordo per il rinnovo sono praticamente nulle. Il club parigino, infatti, avrebbe intenzione di liberare tutti gli argentini ad eccezion fatta di Messi: l’ex Real Madrid, dunque, vorrebbe vivere un’ultima esperienza europea prima di tornare in Argentina.

L’idea del Fideo sarebbe quella di far ritorno in patria per chiudere la carriera fra una o due stagioni: per questo motivo la Juve potrebbe convincerlo facilmente con un biennale o con un annuale con opzione per il rinnovo.

Si tratta di una scelta importante che i bianconeri vogliono prendere con calma, poiché dovranno decidere se puntare su un profilo da crescere o su uno già esperto.

Le prossime settimane potrebbero dare maggiori indicazioni in tal senso: ora il focus è sul campo, ma lo sguardo resterà attento anche sul mercato.