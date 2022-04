Chelsea – Altro che Abramovich, un incredibile acquirente si fa avanti: ha vinto il mondiale

Arriva una notizia bomba che certamente farà piacere all’ambiente blues e che ha letteralmente spiazzato il mondo del calcio che conta: ecco il nuovo, incredibile, potenziale acquirente del Chelsea, uno dei più vincenti e famosi della storia.

Si apre un nuovo spiraglio nella vicenda societaria che sta coinvolgendo il Chelsea che potrebbe sconvolgere il mondo dello sport.

L’era Abramovich è ormai giunta al termine e per il club di Londra le prospettive sul futuro sono tutte da decifrare.

Nuova era per il Chelsea, tanti i magnati interessati

La notizia della cessione del Chelsea da parte di Abramovich ha, a suo tempo, sconvolto il mondo del calcio. L’oligarca russo, a causa del conflitto esploso in Ucraina, ha visto i suoi beni e possedimenti bloccati con annesse numerose sanzioni a suo carico. Da qui Roman Abramovich si è trovato costretto ad abbandonare il club che in 19 anni di proprietà è riuscito a portare al vertice in Inghilterra e in Europa. I profili interessati al club sono diversi.

Il primo è l’inglese Jim Ratcliffe, fondatore di Ineos, azienda nel settore chimico con successo di scala mondiale presente già nel ciclismo e proprietario del Nizza. Un altro nome che è circolato è quello di Todd Boehly, proprietario dei Los Angeles Lakers, dei Los Angeles Sparks, squadra femminile di basket della Woman NBA e dei Los Angeles Dodgers di baseball. Nella lista c’è anche il miliardario svizzero Hansjorg Wyss, contattato da Abramovich in persona. L’americano Stephen Ross, patron dei Miami Dolphins, franchigia di football americano, è un altro nome papabile ma la sua azienda, la Relevent Sports, ha acquisito i diritti tv per trasmettere la Champions League negli Stati Uniti. Motivo per cui un suo approdo sembra remoto dato il conflitto d’interessi. Infine da segnalare l’interessamento di Sir Martin Broughton, ex presidente della British Airways e sostenitore di vecchia data del Chelsea.

Il nuovo potenziale acquirente e la sua bacheca di trofei: ha vinto il mondiale sette volte

Oltre ai nomi già citati, e alla suggestione Conor McGregor, negli ultimi giorni è rimbalzato un nome a dir poco altisonante. Si tratta di una delle più grandi leggende dello sport mondiale. Figura carismatica e vincente, ha portato a casa ben sette titoli mondiali. Da sempre sostenitore del Chelsea, sarebbe accolto dai tifosi con calore ed entusiasmo.

Si tratta di Lewis Hamilton, uno dei piloti di Formula 1 più vincenti di sempre e tra gli sportivi inglesi più famosi al mondo.

Queste le parole del pilota in merito alla trattativa per l’acquisizione del Chelsea: “Sono un fan dello sport e il calcio è lo sport più importante al mondo. Il Chelsea è uno dei più importanti. Ho sentito di questa opportunità e ho detto ‘Wow, è una grande opportunità’ e sto cercando di coglierla”. Hamilton ha quindi confermato in prima persona l’interessamento nell’acquisizione del club.

Continuando con un aneddoto riguardante la sua infanzia: “Io sono tifoso di calcio da quando sono bambino. Ho giocato fino a quando ero teenager, nelle squadre della scuola. Giocavo all’angolo della strada dove vivevo, ero l’unico bambino di colore ma volevo ambientarmi e questo era uno dei modi”. Il legame con il Chelsea era quasi nel suo destino.

Si capisce da quanto racconta: “Mia sorella mi dava dei pugni al braccio e mi diceva ‘devi fare il tifo per l’Arsenal’ e io per 5-6 anni sono stato tifoso dell’Arsenal, ma mio zio Terry era tifoso dei Blues e ho visto tante partite con lui“. Se l’affare dovesse andare in porto, i tifosi possono ben sperare per il futuro del loro club. Con un vincente al timone ripetere i successi dell’epopea Abramovich non è affatto cosa impossibile.