Giocatore del PSG coinvolto in uno scandalo: il club ha deciso di cederlo

Un giocatore del PSG è coinvolto in uno scandalo. Il club parigino ha deciso di cederlo immediatamente: un club è sulle sue tracce.

Il PSG ha deciso di dare una svolta rispetto alla passata stagione cambiando allenatore: esonerato Pochettino, sarà Galtier a guidare la squadra verso l’obiettivo della Champions League. Cambia anche il direttore sportivo: Luis Campos ha preso il posto di Leonardo.

L’ex Lille e Nizza si è già messo al lavoro per trasmettere le proprie idee alla squadra, con il primo grande cambiamento che riguarderà il modulo: dal 4-3-3 al 3-4-3 come base di partenza. Inoltre, ha già dichiarato che non ci sarà nessuna alternanza fra i portieri: il titolare sarà uno fra Donnarumma e Keylor Navas.

La dirigenza, nel frattempo, è già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa: già preso Vitinha, ora gli obiettivi sono Renato Sanches e Skriniar (ma la distanza con l’Inter è ancora ampia). Si pensa anche alle cessioni: in particolare, c’è un giocatore che potrebbe salutare a causa di un vero e proprio scandalo.

Scandalo in casa PSG: il giocatore verso la cessione immediata

Non è un mistero che il PSG ambisca alla vittoria della Champions League e, per raggiungere questo obiettivo, intende investire sul mercato. Il club parigino è stato protagonista di una campagna acquisti memorabile poco meno di un anno fa, ma ora intende aggiungere altre pedine alla rosa di Galtier. Tuttavia, la dirigenza dovrà occuparsi anche delle cessioni.

Sono diversi, infatti, gli esuberi che non rientrano nei piani del nuovo allenatore. Alcuni di questi sono giocatori di alto livello che non hanno spazio come Icardi, Draxler, Kurzawa o Kehrer. Questi ed altri calciatori sono in vendita ed il club spera di sfoltire la rosa nel minor tempo possibile per poi dedicarsi agli acquisti.

Oltre a quelli già citati, ce n’è anche un altro che quasi sicuramente dirà addio alla squadra a causa di uno scandalo: Gueye.

Il centrocampista ha rappresentato una pedina importante per Pochettino, ma ora si ritrova sulla lista dei partenti per qualcosa che ha causato uno scandalo in Francia.

Il fatto è risalente alla passata stagione, quando Gueye si sarebbe rifiutato di scendere in campo indossando una maglia pro-LGBT (aveva i numeri con i colori dell’arcobaleno). Secondo alcune indiscrezioni, l’ex Everton avrebbe fatto lo stesso anche durante la stagione precedente.

Questo gesto ha causato indignazione in Francia, mentre in Senegal (suo Paese d’origine) hanno sottolineato la coerenza di Gueye con i propri principi religiosi.

Secondo alcune indiscrezioni, però, il club avrebbe deciso di cedere immediatamente il giocatore e sarebbe già in contatto con il Galatasaray per cercare un accordo. Il futuro del centrocampista, dunque, potrebbe essere in Turchia.