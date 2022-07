Galliani scatenato: ecco chi vuole acquistare tra Icardi, Dzeko e Cavani

Adriano Galliani vuole regalare a tutti i tifosi del Monza una squadra super competitiva in vista della prossima stagione: ecco chi sarà il prossimo acquisto in attacco tra Icardi, Dzeko e Cavani.

Dopo la sua prima storica promozione in Serie A il Monza vuole stupire e diventare una vera e propria outsider del campionato.

Tra le grandi incognite della prossima stagione di Serie A c’è senza dubbio il neopromosso Monza di Berlusconi e Galliani. I biancorossi si stanno prendendo la scena in questo calciomercato e hanno intenzione di continuare a stupire anche dentro il rettangolo verde. Dopo gli acquisti di Sensi (in prestito dall’Inter) e di Pessina, la dirigenza ha intenzione di regalare all’allenatore Stroppa un attaccante di esperienza in grado di garantire un elevato numero di gol.

Tra i nomi usciti negli ultimi giorni c’è quello di Mauro Icardi, da qualche anno ormai fuori dal progetto del PSG. Galliani avrebbe addirittura contattato la moglie Wanda Nara per convincere l’ex bomber dell’Inter a ritornare in Italia. Un altro profilo sondato è stato quello di Edin Dzeko, che con l’arrivo di Lukaku è destinato a una stagione più da riserva che da titolare. L’attaccante bosniaco però non sembra intenzionato a lasciare i nerazzurri dopo appena un anno dal suo approdo.

L’operazione che invece sembra più fattibile è quella che porta ad Edinson Cavani. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Monza avrebbe avviato i suoi contatti con l’entourage dell’uruguaiano per convincerlo ad accettare la proposta dei brianzoli. Il Matador, dal 30 giugno svincolato dopo l’esperienza al Manchester United, starebbe valutando seriamente la proposta.

Le parole dell’ex procuratore di Cavani sono chiare: il Monza può sognare

All’età di 35 anni Cavani è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli una certa regolarità di minutaggio anche e soprattutto in vista del Mondiale in Qatar. Il Monza d’altra parte vuole concludere la stagione quanto meno nella parte sinistra della classifica, motivo per cui un attaccante come il Matador sarebbe un colpo in grado e non poco di alzare l’asticella della rosa.

A sostegno dell’operazione è intervenuto l’ex procuratore di Cavani, Claudio Anellucci, che ha dichiarato: “È un calciatore del 1987 ma che sta molto bene. Dipende tutto dalla volontà del ragazzo che alla fine conta di più. Se fosse per me andrei subito, domani mattina, a contrattare con il Monza. Basta pensare che la squadra biancorossa ha preso Pessina da una bottega molto cara e ricordiamoci che, è sì una neopromossa, ma con un presidente che ha poco di neopromosso e un direttore che è una vecchia volpe”.

Parole chiare che dimostrano come Cavani stia seriamente prendendo in considerazione l’offerta di Galliani. Adesso tutto passa nelle mani del giocatore, che in breve tempo deciderà il suo futuro.