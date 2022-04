Ronaldo svela il suo pronostico: “Ecco chi vincerà lo scudetto e la Champions”

Ronaldo Il Fenomeno ha svelato in un’intervista quali sono le squadre che sono secondo lui conquisteranno la Serie A e la Champions League.

L’ex giocatore dell’Inter si è raccontato in un’intervista e ha confidato quali sono le due squadre favorite alla vittoria dello scudetto e della Champions League.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Ronaldo ha deciso di iniziare una nuova avventura come presidente. L’ex calciatore ha infatti acquistato sia il Valladolid, squadra spagnola che milita nella Segunda División spagnola, che il Cruzeiro, squadra del Campeonato Brasileiro Serie B.

Il brasiliano ha rilasciato un’intervista a Sky Sport per parlare delle sue sensazioni sulla nuova fase che sta vivendo, per ripercorrere il suo passato fatto di vittorie e per pronosticare, chi, secondo lui, conquisterà lo scudetto e la Champions League.

I maestri calcistici di Ronaldo

Ronaldo ha voluto ricordare chi, nel corso della sua carriera, è stato determinante nell’indicargli la via da seguire in questa nuova fase dirigenziale. I suoi più grandi esempi sono stati Moratti, definito “un padre sia a livello umano che calcistico“, e Florentino Pérez, che considera geniale per essere riuscito a creare l’epoca dei Galácticos al Real Madrid.

Si è inoltre mostrato entusiasta e riconoscente per la stima che riceve ancora oggi da parte delle persone che incontra e che ricordano quanto fatto da lui come giocatore. Ha definito la sua carriera una vita sportiva bellissima per le conquiste ottenute con il Brasile e i club in cui ha militato.

“Ecco chi vincerà lo Scudetto e la Champions League”

Ronaldo è tornato a parlare del suo trasferimento all’Inter. L’ex calciatore brasiliano ha raccontato che prima di unirsi ai nerazzurri era vicinissimo al rinnovo con il Barça, ma che poi la dirigenza frenò la trattativa e lo mise sul mercato. La dirigenza interista mostrò il suo interesse e fu così che si trasferì a Milano, sponda nerazzurra.

Durante l’intervista, il brasiliano ha anche svelato chi, secondo lui, vincerà lo scudetto e la Champions League.

Per la conquista della Serie A vede favorita l’Inter, in quanto ha giocato meglio rispetto alle contendenti. Per quanto riguarda, invece, la Champions pronostica una vittoria del Real Madrid, in quanto il club spagnolo e la massima competizione europea sono in simbiosi. Ha inoltre fatto i complimenti ad Ancelotti e Benzema, che a detta sua meriterebbe di vincere il Pallone d’Oro per quanto di buono sta facendo in questa stagione.