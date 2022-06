Roma – Mourinho chiede e ottiene: giallorossi pronti al triplo colpo

La Roma è molto attiva sul mercato e vuole accontentare Mourinho. I giallorossi stanno lavorando su tre fronti per rinforzare la rosa.

La dirigenza della Roma è la più attiva sul mercato. Dopo aver chiuso per Matic, i giallorossi sono al lavoro per un triplo colpo.

La Roma vuole crescere ulteriormente dopo il primo anno positivo della gestione Mourinho. L’allenatore portoghese, dopo un inizio complicato, ha chiuso l’annata con la vittoria della Conference League ed il sesto posto in Serie A, conquistando così l’affetto totale della tifoseria romanista.

Per poter essere ancora più competitivi, i giallorossi interverranno massicciamente sul mercato con lo scopo di rinforzare la rosa che, ad ogni modo, ha una buona base di partenza.

Nel mirino ci sono tre colpi, di cui due sono in stato molto avanzato.

La Roma non si ferma più: tre colpi per sognare in grande

La Roma è una delle squadre più attive durante l’inizio del calciomercato. Dopo aver già chiuso le trattative per due parametri zero come Svilar e Matic, la dirigenza è al lavoro per regalare altri giocatori a Mourinho.

L’allenatore portoghese sarà al centro del progetto e l’ingaggio del centrocampista serbo ne è la dimostrazione. Lo Special One lo ha già allenato al Chelsea e al Manchester United: è un suo fedelissimo ed è un rinforzo che ha chiesto in modo esplicito.

Il giocatore stesso ha accettato perché avrà l’opportunità di lavorare nuovamente con lui (non ha preso in considerazione offerte più gratificanti a livello economico).

Le operazioni in entrata non finiranno qui. Molto dipenderà dalle uscite: dopo quelle di Mkhitaryan e Maitland-Niles, c’è la possibilità che anche Sergio Oliveira possa lasciare la squadra.

Inoltre, sono pochi i giocatori ritenuti incedibili: per tutti gli altri, invece, verranno valutate le eventuali offerte.

Intanto, però, la Roma studia un triplo innesto: Solbakken e Celik sono molto vicini, mentre Berardi è un’ipotesi che si sta scaldando.

L’attaccante del Bodo/Glimt è nei radar giallorossi da diverso tempo ormai e l’operazione non dovrebbe essere un problema. Il giocatore è in scadenza con il club norvegese a gennaio, ma la Roma vorrebbe anticipare il suo arrivo in estate. Pinto ha già bloccato Solbakken : è questione di tempo prima che possa esserci la fumata bianca.

Anche Celik è ad un passo dalla Roma. Il terzino turco del Lille rappresenterebbe un’ottima alternativa a Karsdorp, che durante la scorsa stagione non ha potuto contare su una vera e propria alternativa di valore. I due club sono in contatto per raggiungere un accordo: si potrebbe chiudere per €7.5/8 milioni.

Per Berardi, invece, il discorso è diverso. Mourinho apprezza il giocatore, ma la Roma non lo acquisterà a meno che non venga ceduto Zaniolo. L’attuale 22 giallorosso piace a Juve e Milan, ma anche all’estero: se si dovesse concretizzare la sua cessione, allora l’attaccante del Sassuolo sarebbe il primo nome sulla lista per la sostituzione.

Il neroverde è nei radar del Milan, che però, almeno per ora, non ha intenzione di avviare una trattativa.