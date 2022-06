Gasperini non se lo aspettava affatto: ecco la risposta incredibile dei tifosi nerazzurri

Scene inaspettate durante l’evento organizzato dal Centro di Coordinamento del club Amici dell’Atalanta. I tifosi hanno voluto mandare un messaggio forte e chiaro al tecnico Gian Piero Gasperini.

In occasione della Camminata Nerazzurra i tifosi orobici si sono resi protagonisti di un gesto molto particolare.

I tifosi della Dea continuano a dimostrarsi perdutamente attaccati alla loro squadra, come visto all’iniziativa di beneficienza a tinte nerazzurre.

Stagione non esaltante, ombre sul futuro del Gasp

L’Atalanta è stata in queste stagioni, prima, una piacevolissima sorpresa, poi, una realtà consolidata tra le big del nostro calcio. Un progetto che ha sfornato talenti abbinando il tutto ai risultati, con gli storici quarti di finale di Champions League persi per altro al fotofinish contro il Paris Saint Germain. Artefice di tutto ciò, insieme a proprietà e dirigenza, è il tecnico Gian Piero Gasperini.

L’ultima stagione dell’Atalanta, però, è stata al di sotto delle aspettative con prestazioni sin troppo altalenanti e la mancata qualificazione alle coppe europee. Questo rendimento della Dea ha gettato ombre sul futuro di Gasperini con diversi nomi circolati in sostituzione del tecnico ex Genoa, De Zerbi e Juric i più gettonati con chance anche per Tudor. La posizione del Gasperini, inoltre, non è stata chiarita del tutto e pare che l’allenatore e Stephen Pagiuca, nuovo partner della famiglia Percassi entrato in società alla fine di febbraio, non abbiano ancora avuto contatti diretti.

La situazione è ancora in bilico, ma la città è dalla sua parte

Nonostante la situazione incerta, durante l’evento di solidarietà tenutosi a Bergamo tantissimi sostenitori dell’Atalanta hanno sfilato con l’autografo di Gian Piero Gasperini. Alla marcia, arrivata alla sua quattordicesima edizione, non hanno partecipato Antonio e Luca Percassi rispettivamente presidente e amministratore delegato dell’Atalanta, a far le veci della società orobica c’era, infatti, il direttore operativo Spagnolo. Nemmeno il tecnico ha potuto prendere parte all’evento a causa di una tracheite, ma i tifosi non hanno fatto mancare il loro appoggio con tantissimi messaggi d’affetto a lui destinati.

La Bergamo nerazzurra, dunque, si è schierata dalla parte del Gasp nonostante una stagione in cui gli orobici puntavano molto più in alto dell’ottavo posto ottenuto. Piuttosto che vedere in questo la fine di un ciclo, i tifosi sostengono l’allenatore che ha condotto i suoi in cavalcate memorabili in Italia e in Europa, con la speranza di tornare a riviverle insieme.