Colpaccio Mourinho: si assicura la firma di un top player, la sorpresa è grandissima!

La Roma vuole stupire tutti nella prossima stagione e per questo motivo ha deciso di portare nella Capitale un vero e proprio top player: decisivo nella trattativa José Mourinho, ecco come.

Dopo la vittoria della Conference League i giallorossi vogliono alzare l’asticella per provare a combattere per traguardi più importanti in vista delle prossime annate.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e tutte le squadre stanno cominciando a fare sul serio per arrivare nel modo migliore possibile al 13 agosto. Tra queste c’è senza dubbio la Roma di José Mourinho, reduce dal trionfo in campo internazionale contro il Feyenoord di un mese e mezzo fa. L’allenatore portoghese vuole portare i giallorossi ancora più in alto e per farlo avrà bisogno di alcuni innesti di spessore.

A Trigoria sono già sbarcati il portiere Mile Svilar, il terzino destro Zeki Celik e il centrocampista Nemanja Matic. Tutti acquisti che vanno a completare una rosa che in alcuni ruoli è sembrata carente numericamente durante tutta la stagione. Dopo Sergio Oliveira e Mkhitaryan, tra le situazioni da monitorare con più attenzione c’è quella di Nicolò Zaniolo, destinato sempre di più all’addio. Sul giovane italiano c’è forte la Juventus, che gode del gradimento del giocatore e che sta cercando di imbastire una trattativa con i giallorossi.

Per questo motivo il direttore generale Tiago Pinto è alla ricerca di profili che possano ulteriormente alzare il livello nella zona offensiva del campo. Un grandissimo colpo è sempre più vicino alla chiusura, ma non si tratta almeno per il momento di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, accostato alla Roma negli ultimi giorni, starebbe infatti dando la precedenza a una squadra di Champions League.

Roma, un’occasione da non lasciarsi sfuggire: ecco il ruolo di Mourinho nella trattativa

Se per CR7 ci sarà ancora da attendere per capire il suo futuro, è invece sempre più vicino l’approdo in giallorosso di un suo ex compagno di squadra al Real Madrid. Si tratta di un giocatore attualmente svincolato dopo aver deciso di comune accordo con il club di non rinnovare più il contratto: Isco.

Dalla Spagna arrivano sempre di più conferme sulla fattibilità dell’operazione, nonostante il trequartista iberico stia ancora valutando altre offerte da club che giocano la Champions. L’operazione Isco-Roma sarebbe stata portata avanti da Jorge Mendes, procuratore oltre che di Cristiano Ronaldo anche di Mourinho, sotto richiesta proprio dell’allenatore giallorosso. Dopo essere stato cercato in passato da molte squadre italiane (in particolare il Milan e Juventus), il 30enne andaluso potrebbe finalmente approdare in Serie A con la maglia della Roma.

I tifosi lo aspettano a braccia aperte sperando che alla fine la scelta finale di Isco ricada proprio su di loro. Un giocatore con cinque Champions League nel palmarès che, se al massimo della condizione fisica, potrebbe con tutta probabilità spostare gli equilibri in campionato.